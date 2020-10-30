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Origin OS действительно заменит Funtouch OS на смартфонах Vivo

30.10.2020 467 0

Vivo объявила дату анонса новой фирменной оболочки OriginOS

На этой неделе стало известно, что Vivo намерена отправить на покой фирменную оболочку Funtouch OS, а на ее место придет интерфейс Origin OS. Теперь компания официально подтвердила свои намерения выпустить новую надстройку и пообещала раскрыть все подробности о ней на конференции разработчиков, которую она проведет 19 ноября. Сам форум будет посвящен Интернету вещей, новым технологиям, играм и программным продуктам Vivo.

 

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Origin OS действительно заменит Funtouch OS на смартфонах Vivo – фото 1

 

На данный момент нет ясности, планирует ли компания только анонсировать OriginOS или сразу же представит и смартфон, который станет пионером с новой оболочкой. Есть предположение, что первопроходцем будет Vivo X60. А, возможно, ею станет модель с индексом V2031EA, информация о которой появилась на сайте TENAA.

 

По данным регулятора в активе устройства батарейка на 4020 мАч, 6/8 Гб оперативки и флеш-накопитель на 128/256 Гб, AMOLED-дисплей диагональю 6,44 дюйма разрешением FullHD+ и многомодульная основная камера с главным сенсором на 64 Мп.

 

Origin OS действительно заменит Funtouch OS на смартфонах Vivo – фото 2

 

По имеющейся информации, OriginOS станет абсолютно новой оболочкой, которая будет серьезно отличаться от FuntouchOS. Более того, компания замахнулась на то, чтобы создать один из лучших интерфейсов на базе Android от OEM-производителей. Удастся ли компании переплюнуть всех конкурентов и создать одну из самых красивых, функциональных и удобных прошивок, узнаем позже.

 

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Источник: gizchina

Origin OS Vivo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.10.2020

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Origin OS действительно заменит Funtouch OS на смартфонах Vivo