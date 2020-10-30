Origin OS действительно заменит Funtouch OS на смартфонах Vivo

467

Vivo объявила дату анонса новой фирменной оболочки OriginOS

На этой неделе стало известно, что Vivo намерена отправить на покой фирменную оболочку Funtouch OS, а на ее место придет интерфейс Origin OS. Теперь компания официально подтвердила свои намерения выпустить новую надстройку и пообещала раскрыть все подробности о ней на конференции разработчиков, которую она проведет 19 ноября. Сам форум будет посвящен Интернету вещей, новым технологиям, играм и программным продуктам Vivo.

Читать также: Представлены Vivo Y30 и Vivo Y3s

На данный момент нет ясности, планирует ли компания только анонсировать OriginOS или сразу же представит и смартфон, который станет пионером с новой оболочкой. Есть предположение, что первопроходцем будет Vivo X60. А, возможно, ею станет модель с индексом V2031EA, информация о которой появилась на сайте TENAA.

По данным регулятора в активе устройства батарейка на 4020 мАч, 6/8 Гб оперативки и флеш-накопитель на 128/256 Гб, AMOLED-дисплей диагональю 6,44 дюйма разрешением FullHD+ и многомодульная основная камера с главным сенсором на 64 Мп.

По имеющейся информации, OriginOS станет абсолютно новой оболочкой, которая будет серьезно отличаться от FuntouchOS. Более того, компания замахнулась на то, чтобы создать один из лучших интерфейсов на базе Android от OEM-производителей. Удастся ли компании переплюнуть всех конкурентов и создать одну из самых красивых, функциональных и удобных прошивок, узнаем позже.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gizchina