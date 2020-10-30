Новый смартфон Vivo заметили в TENAA

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В Сети появились все характеристики и несколько изображений пока безымянной новинки от Vivo.

Vivo входит в круг компаний, за выпуском продукции которой порой очень сложно следить. Кажется, что не проходит недели, чтобы компания не показала очередное устройство.

Сегодня мы получили очередную порцию о новом смартфоне Vivo. И хоть готовящееся устройство до сих пор не имеет названия, мы знаем его внешний вид и полные технические характеристики. Как и обычно, предоставил эти данные сайт TENAA.

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Новый смартфон Vivo с кодовым номером V2031EA оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Смартфон имеет следующие размеры 161 x 74,04 мм, толщина - 7,73 мм. Устройство весит 171,7 грамма.

Модель V2031EA питается от пока еще неназванного восьмиъядерного процессора, который работает на частоте 2,4 ГГц. Смартфон будет выпускать в двух вариантах: с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти и вариантах хранилища на 128 ГБ и 256 ГБ.

Питать устройство будет аккумулятор емкостью 4020 мАч. В списке TENAA указано, что смартфон будет поддерживать технологию быстрой зарядки, но точная скорость зарядки, поддерживаемая устройством, пока неизвестна.

На задней панели нового смартфона Vivo расположен вертикальный блок основной камеры, где главный датчик имеет разрешение 64 Мп. К другим объективам относятся 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельный датчик глубины резкости. Разрешение фронтальной камерой составляет 32 Мп.

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Учитывая, что Vivo V2031EA уже получил сертификат TENAA, скорее всего, он попадет на полки магазинов в следующем месяце.

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Источник: TENAA



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