Представлены Vivo Y30 и Vivo Y3s

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Vivo Y30 и Vivo Y3s вышли в Китае

Vivo постепенно обновляет модельный ряд смартфонов и сегодня она представила парочку доступных устройств: Vivo Y30 и Vivo Y3s. Первый из дебютантов получил 6,51-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD+ с соотношением сторон 20:9, процессор Snapdragon 460, 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4x и постоянной 128 Гб UFS 2.1.

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Емкость аккумулятора Vivo Y30 составила 5000 мАч и есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Руководит работой смартфона фирменная оболочка FunTouchOS 10.5 на базе Android 10. Разрешение фронтальной камеры составило 8-мегапикселей и на тыльной стороне установили датчики на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Есть поддержка Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE и Wi-Fi. Запросили за смартфон $224.

Vivo Y3s стал усовершенствованной версией Vivo Y3, который дебютировал в прошлом году. Лицевая панель отведена под 6,35-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением HD+. Базируется новинка на восьмиядерном чипе Helio P35 в связке с 4 Гб оперативной памяти LPDDR4x и постоянной дали 128 Гб eMMC 5.1. Поставляется смартфон с предустановленной ОС Android 9 Pie с оболочкой FunTouchOS 9 и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

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В Vivo Y3s предложили фронтальную 8-мегапиксельную камеру и тройную тыльную 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Имеется сканер отпечатков пальцев, 3,5 мм разъем для наушников поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS. Оценили смартфон в $180.

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Источник: gizmochina