Доступны скриншоты новой Android 12. Что изменилось ?

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В сети показали некоторые скриншоты будущей Android 12

За всё время существования ОС Android были самые разные обновления. Как ключевые, знаковые, так и незначительные и «проходные».

Кажется, новая версия Android 12 может стать не проходным обновлением. Об этой свидетельствую дозированные утечки, которые мы время от времени получаем.

На иллюстрациях видно переработанный дизайн «шторки» и других элементов интерфейса. Инсайдер показал, что в новой версии ОС Android будет переработан и улучшен вопрос конфиденциальности и прав доступа.

Ранее Google упрекали в том, что пользователи легко могли предоставлять приложениям доступ к любым ресурсам смартфона, а потом долго искать и разбираться, как это мониторить или отменить.

На скриншотах видно, что теперь при запуске приложения будет возможность сразу проверить - какие права доступа есть у данного приложения и, если нужно, изменить их. Это упростит мониторинг и контроль доступа к таким элементам как камера, микрофон, адресная книга, GPS, хранилище и тд.

Интересно, что еще готовит нам Android 12? Говорят, что очень скоро она будет доступна для раннего бета-тестирования.

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Источник : slashgear.com