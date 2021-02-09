Где купить дешевле?

Доступны скриншоты новой Android 12. Что изменилось ?

09.02.2021 765 0

В сети показали некоторые скриншоты будущей Android 12

За всё время существования ОС Android были самые разные обновления. Как ключевые, знаковые, так и незначительные и «проходные».

Кажется, новая версия Android 12 может стать не проходным обновлением. Об этой свидетельствую дозированные утечки, которые мы время от времени получаем.

 

Доступны скриншоты новой Android 12. Что изменилось ? – фото 1Доступны скриншоты новой Android 12. Что изменилось ? – фото 2

 

На иллюстрациях видно переработанный дизайн «шторки» и других элементов интерфейса. Инсайдер показал, что в новой версии ОС Android будет переработан и улучшен вопрос конфиденциальности и прав доступа.

 

Доступны скриншоты новой Android 12. Что изменилось ? – фото 3

 

Ранее Google упрекали в том, что пользователи легко могли предоставлять приложениям доступ к любым ресурсам смартфона, а потом долго искать и разбираться, как это мониторить или отменить.

 

Доступны скриншоты новой Android 12. Что изменилось ? – фото 4

 

На скриншотах видно, что теперь при запуске приложения будет возможность сразу проверить - какие права доступа есть у данного приложения и, если нужно, изменить их. Это упростит мониторинг и контроль доступа к таким элементам как камера, микрофон, адресная книга, GPS, хранилище и тд.

 

Интересно, что еще готовит нам Android 12? Говорят, что очень скоро она будет доступна для раннего бета-тестирования.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источник : slashgear.com

Android 12 google
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 09.02.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Доступны скриншоты новой Android 12. Что изменилось ?