ОС Android 12 скоро будет доступна для тестирования. Что нам известно о новой версии?

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Собираем слухи которые накопились перед бета-тестированием ОС Android 12﻿

Все мы помним времена, когда версии ОС Android имели не только порядковый номер, но и «сладкое название», такое как кекс, пончик, эклер и тд. То время уже прошло. Теперь официально ОС Android имеет название только в виде номера версии. Однако, было замечено, что у новых версий Android остаётся своё, уникально внутреннее имя которое разработчики используют в исходном коде.

Сообщается, что в свежей версии ОС Android 12, в исходном коде, можно будет не редко встретить аббревиатуру «sc», которая, в свою очередь происходит от Snow Cone. Snow Cone - сладкий десерт, который обычно состоит из стружки льда и вкусного сиропа. Выходит, что внутри компании новая версия ОС Android 12 назвали в честь холодного десерта.

Из остальных подробностей: стало известно, что в новой версии Google может выпустить полноценный режим для управления смартфона одной рукой. Будет доработан пользовательский интерфейс, станет возможным быстрый обмен пароля Wi-Fi, расширят функции двойного нажатия и сильно улучшат режим мультизадачности под названием App Pairs﻿.

Также мы уже писали, что будет переработан вопрос с конфиденциальностью. Пользователю будет намного проще следить за тем, к каким ресурсам смартфона есть доступ у каждого приложения. По словам инсайдеров, для этого больше не потребуется лезть глубоко в меню.﻿

Ожидается, что бета-версия OS Android 12 для разработчиков появиться в течение ближайших недель. Значит, первые порции подробностей осталось ждать не долго.

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Источник: gsmarena.com