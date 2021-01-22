В Android 12 значительно переработают режим разделенного экрана

661

App Pairs – новый подход к многозадачности от Google

Возможность работы с двумя приложениями одновременно давно вошла в нашу жизнь. Однако до сих пор реализация этой функции в устройствах на базе Android вызывает дискомфорт.

Читать также: Google Camera 8.1 доступна для ряда Android-смартфонов. Как установить﻿

Производители смартфонов пытаются решить данную проблему с помощью своих оболочек, однако стало известно, что и сама Google работает над обновленной функцией под названием App Pairs. Увидим мы её уже в ближайшей версии Android 12.

Суть изменений заключается в том, что теперь работа с двумя приложениями будет рассматриваться как одна задача. Это заметно упростить переходы и взаимодействия между приложениями. Помимо этого пользователь App Pairs сможет сразу запускать выбранные приложения в паре, что намного проще и удобнее чем в текущих версиях Android. Создавать такие «пары» можно будет исходя из своих потребностей и запросов, вне зависимости от оболочки и производителя.

Ввиду того что на рынке довольно много смартфонов с большими дисплеями, а также набирают ход складные устройства, кажется что мы давно «заслужили» такой апдейт.

Читать также: Google начал отправку обновления, которое решит проблемы с работой автояркости на смартфонах Google Pixel﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gsmarena