OSCAL: у Blackview появился свой суббренд

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Blackview, которая известна своими защищенными смартфонами, зародилась в 2013 году. Прошло восемь лет, компания окрепла и посчитала, что готова для того, чтобы создать свой суббренд. Название подобрали громкое и агрессивное — OSCAL. А в качестве целевой аудитории выбрали молодежь.

Компания займется выпуском технологических продуктов со стильным дизайном и по приемлемым ценам. Среди первых устройств — мобильные устройства OSCAL C20 и OSCAL C20 Pro. Первый из дебютантов будет 3G-гаджетом, а второй — сможет работать в сетях 4G.

Похоже, что компания планирует представить устройства начального уровня с самыми простыми характеристиками. Изображения указывают, что OSCAL C20 получит дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и на тыльной стороне установят квадратную основную камеру с двумя датчиками изображения.

Суббренд получил свой сайт, который уже функционирует. Там можно будет следить за новинками OSCAL. Какие еще гаджеты помимо мобильников будут выходить под новой маркой, точно не сообщается. Но на официальном сайте «дочки» есть раздел «планшеты», где есть упоминание новинки OSCAL Pad 9. Он стоит всего $200 и предлагает 10,1-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, восьмиядерный чип Spreadtrum T610, 64/128 Гб флеш-памяти и прошивку собственной разработки Doke_P 1.0.