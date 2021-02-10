Как исправить ошибку «имя слишком длинное» на Xiaomi

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При сохранении нового контакта появляется ошибка «имя слишком длинное»? Для этой проблемы есть решение!

На заре развития рынка мобильных телефонов любая «трубка» прочно ассоциировалась с деловыми людьми, которые привыкли решать свои вопросы быстро и без лишних «телодвижений». Практически сразу одной из главных фич «мобильников» стала встроенная записная книжка, благодаря которой вести как рабочие, так и личные переговоры стало куда удобнее.

Сейчас, в эру смартфонов, функция записной книжки точно не находится в списке приоритетных – ее ты «получишь» в любом случае. Однако это не делает ее менее важной. Именно поэтому с каждым годом производители смартфонов вносят в приложение «Контакты» новые фишки, а также делают его дизайн еще более дружелюбным.

Правда, один производитель, не забывая об улучшениях, уже несколько лет упускает возможность исправить один из самых бесячих багов. Речь идет о Xiaomi и жуткой ошибке, которую можно обнаружить в «родной» записной книжке MIUI: при заполнении имени нового контакта вы можете получить предупреждение «Имя слишком длинное». Что это за ошибка и как с ней бороться – давайте разберемся.

С чем связано появление надписи «Имя слишком длинное»?

На самом деле, данная ошибка появляется только в случае, когда сохранение новых контактов по умолчанию назначено на хранилище SIM-карты. Да, вы все правильно поняли – ваша сим-карта выступает в качестве флешки для ваших контактов.

Дело в том, что при изобретении первых SIM-карт специалисты не предусмотрели ни вопрос увеличения количества памяти для хранения контактов, ни вопрос глобализации.

Изначально «внутренности» сим-карты кодировались только на английском языке, так как он банально занимает меньше памяти. И даже сегодня, когда смартфоны продаются по всему миру, пользователям из неанглоязычных стран приходится придумывать способы, как еще сильнее сократить имя нового контакта.

Как избавиться от данной проблемы?

Решить вопрос с слишком длинным для SIM-карты именем контакта до смешного просто – вам необходимо сменить место хранения ваших контактов. Причем использовать можно как внутреннюю память смартфона, так и любой удобный для вас облачный сервис. Обо всем по порядку.

Перед началом установки нового места хранения контактов вам необходимо озаботиться о переносе уже имеющихся карточек с номерами телефона, сохраненных на вашей «симке». Так вы точно не потеряете важные для вас номера при каких-либо сбоях в работе смартфона.

Перенос контактов с SIM-карты

Для переноса используем приложение «Контакты». Заходим в общие Настройки вашего устройства и ищем раздел «Приложения», в котором тапаем по подразделу «Системные приложения». Внутри данного списка находим нужный нам пункт «Контакты» и нажимаем на него.

Первым же пунктом в настройках Контактов будет стоять раздел «Импорт и экспорт» - нажимаем на него. Теперь нажимаем на строчку «Импорт с SIM-карты», после чего на экране появится выбор места, где бы вы хотели хранить имеющиеся контакты. Чаще всего используется ваш Google-аккаунт – он банально удобнее благодаря своей частой и надежной синхронизации.

Установка нового места хранения контактов

Теперь нам необходимо поменять место хранения новых карточек. Заходим в приложение номеронабиратель (иконка в виде телефонной трубки) и вбиваем необходимый нам номер. После этого нажимаем на кнопку «Добавить контакт» и попадаем в карточку нового номера.

Сверху вы увидите пункт «Сохранить в…», нажав на который вы сможете выбрать место хранения новых контактов. Вы можете выбрать внутреннюю память смартфона, уже упомянутый Google-аккаунт, а также Mi-аккаунт. Вновь советуем выбрать именно ваш аккаунт Google – так надежнее.

После сохранения нового контакта последующие номера будут «попадать» именно в облачное хранилище Google, и размер имени контакта уже не будет для вас проблемой.