Как исправить ошибку «имя слишком длинное» на Xiaomi
При сохранении нового контакта появляется ошибка «имя слишком длинное»? Для этой проблемы есть решение!
На заре развития рынка мобильных телефонов любая «трубка» прочно ассоциировалась с деловыми людьми, которые привыкли решать свои вопросы быстро и без лишних «телодвижений». Практически сразу одной из главных фич «мобильников» стала встроенная записная книжка, благодаря которой вести как рабочие, так и личные переговоры стало куда удобнее.
Сейчас, в эру смартфонов, функция записной книжки точно не находится в списке приоритетных – ее ты «получишь» в любом случае. Однако это не делает ее менее важной. Именно поэтому с каждым годом производители смартфонов вносят в приложение «Контакты» новые фишки, а также делают его дизайн еще более дружелюбным.
Правда, один производитель, не забывая об улучшениях, уже несколько лет упускает возможность исправить один из самых бесячих багов. Речь идет о Xiaomi и жуткой ошибке, которую можно обнаружить в «родной» записной книжке MIUI: при заполнении имени нового контакта вы можете получить предупреждение «Имя слишком длинное». Что это за ошибка и как с ней бороться – давайте разберемся.
С чем связано появление надписи «Имя слишком длинное»?
На самом деле, данная ошибка появляется только в случае, когда сохранение новых контактов по умолчанию назначено на хранилище SIM-карты. Да, вы все правильно поняли – ваша сим-карта выступает в качестве флешки для ваших контактов.
Дело в том, что при изобретении первых SIM-карт специалисты не предусмотрели ни вопрос увеличения количества памяти для хранения контактов, ни вопрос глобализации.
Изначально «внутренности» сим-карты кодировались только на английском языке, так как он банально занимает меньше памяти. И даже сегодня, когда смартфоны продаются по всему миру, пользователям из неанглоязычных стран приходится придумывать способы, как еще сильнее сократить имя нового контакта.
Как избавиться от данной проблемы?
Решить вопрос с слишком длинным для SIM-карты именем контакта до смешного просто – вам необходимо сменить место хранения ваших контактов. Причем использовать можно как внутреннюю память смартфона, так и любой удобный для вас облачный сервис. Обо всем по порядку.
Перед началом установки нового места хранения контактов вам необходимо озаботиться о переносе уже имеющихся карточек с номерами телефона, сохраненных на вашей «симке». Так вы точно не потеряете важные для вас номера при каких-либо сбоях в работе смартфона.
Перенос контактов с SIM-карты
Для переноса используем приложение «Контакты». Заходим в общие Настройки вашего устройства и ищем раздел «Приложения», в котором тапаем по подразделу «Системные приложения». Внутри данного списка находим нужный нам пункт «Контакты» и нажимаем на него.
Первым же пунктом в настройках Контактов будет стоять раздел «Импорт и экспорт» - нажимаем на него. Теперь нажимаем на строчку «Импорт с SIM-карты», после чего на экране появится выбор места, где бы вы хотели хранить имеющиеся контакты. Чаще всего используется ваш Google-аккаунт – он банально удобнее благодаря своей частой и надежной синхронизации.
Установка нового места хранения контактов
Теперь нам необходимо поменять место хранения новых карточек. Заходим в приложение номеронабиратель (иконка в виде телефонной трубки) и вбиваем необходимый нам номер. После этого нажимаем на кнопку «Добавить контакт» и попадаем в карточку нового номера.
Сверху вы увидите пункт «Сохранить в…», нажав на который вы сможете выбрать место хранения новых контактов. Вы можете выбрать внутреннюю память смартфона, уже упомянутый Google-аккаунт, а также Mi-аккаунт. Вновь советуем выбрать именно ваш аккаунт Google – так надежнее.
После сохранения нового контакта последующие номера будут «попадать» именно в облачное хранилище Google, и размер имени контакта уже не будет для вас проблемой.
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