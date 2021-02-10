Последняя летняя распродажа на AliExpress уже совсем скоро: готовьте свои корзины, у нас для вас купоны!

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УСТАНИТЕ ЗАКАЗАТЬ ГАДЖЕТЫ ПО СЛАДКИМ ЦЕНАМ

На онлайн-платформе AliExpress периодически проводятся скидочные акции, во время которых можно приобрести как небольшие аксессуары, так и серьезные устройства, такие как смартфоны или планшеты, по очень привлекательной цене.

Уже через несколько дней, 21 августа начинается последняя летняя распродажа "возвращения в школу". Скидки и купоны будут на все: от смартфонов до школьных принадлежностей. Впрочем, некоторые люди все еще боятся заказывать товары из других стран, переживая, что их могут обмануть.

Именно поэтому мы создали специальный телеграмм канал andro-price (Aliexpress) , где публикуем самые лучшие предложения от проверенных и надежных продавцов, заказывая у которых можно быть спокойным. Ссылку на него я оставлю дальше по тексту:

andro-price (Aliexpress)

Кроме этого сейчас доступны специальные промокоды с дополнительными скидками, которые действуют на достаточно много предложений, обязательно проверяйте возможность применения промокодов перед оплатой, чтобы сэкономить еще больше:

BTS5 - $5 от $45

BTS12 - $12 от $100

BTS18 - $18 от $150

BTS24 - $24 от $200

BTS32 - $32 от $260

Выбирайте самые лучшие предложения с помощью нашего телеграмм-канала или получите скидку на то, что уже могло быть в вашей корзине. Срок действия распродажи ограничен – с 21 по 28 августа.



Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть подробную инструкцию по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress﻿

Также следует иметь в виду, что при покупке товаров стоимостью более 150 Евро, на него может быть наложена пошлина в размере примерно 33% от суммы, превышающей 150 Евро. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.