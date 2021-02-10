От каких функций смартфона можно отказаться только бы прикупить его по меньшей цене

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Беспроводная зарядка признана одной из мало востребованных функций

По мере того, как мобильные устройства эволюционируют, тем шире у них функционал. Еще одна примета времени — чем больше функций, тем выше цена на смартфон. Поэтому флагманы за последнее время изрядно добавили в цене, они давно и прочно перешагнули психологическую отметку в $1000. Тем не менее есть ряд компаний, например, Xiaomi и Realme, которые пытаются предложить оптимальные по соотношению характеристики/цена устройства, осознанно идя на то, что «выпиливают» ряд опций, только бы добиться меньшей цены.

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Даже Samsung идет по этому пути, отказавшись от таких вещей как расширяемое хранилище и комплектное зарядное устройство, а также заменив стеклянный корпус на пластиковый только бы снизить цену на Galaxy S21. Глядя на все потуги производителей логично задать вопрос, а от каких функций готовы отказаться пользователи ради снижения стоимости?

Именно этот вопрос задал своим читателям известный ресурс Androidauthority, предложив им на выбор несколько функций, отсутствие которых они готовы принять ради удешевления конечной стоимости. По итогам опроса выяснилось, что почти каждый второй переживет отсутствие поддержки беспроводной зарядки — 47,6%. Также немало тех, кто готов променять стеклянный корпус на что-то более практичное — 17,8%.

Поддержку сетей пятого поколения посчитали излишеством 9,3% респондентов и 7,1% — водозащиту, степень защиты IP. Меньше всего пользователи готовы мириться с отсутствием стереодинамиков (1,6%), быстрой зарядки (1,4), дисплея с повышенной частотой обновления (2,6%) и комплектной зарядки (2,8%).

А от каких функций готовы отказаться вы, только бы ценник на смартфон стал более гуманным?

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Источник: androidauthority