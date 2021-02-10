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Фирменная прошивка MIUI от компании Xiaomi имеет существенный недостаток – огромное количество предустановленной рекламы, отображающейся как на рабочем столе, так и в приложениях. К счастью, от рекламных объявлений можно избавиться самостоятельно. Как это сделать – расскажем в сегодняшней статье.

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Выключение рекламных служб

Для начала требуется деактивировать рекламные службы, которые показывают спам. Стандартным методом их нельзя удалить, но можно запретить доступ к телефону. Для этого:

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1.Откройте «Настройки» и перейдите во вкладку «Пароли и безопасность».





2.Опуститесь до вкладки «Доступ к личным данным».





3.Деактивируйте тумблеры напротив приложений «msa» и «MiuiDaemon». Подождите 9 секунд, чтобы отозвать разрешение, и нажмите по одноименной голубой кнопке. Если разрешение не отозвалось, повторите попытку несколько раз. Обязательное условие – работающий интернет.





4.Зайдите в приложение «Безопасность» и найдите пункт «Передача данных».





5.Откройте «Сетевые подключения» и тапните в правом верхнем углу по трем точкам. Нам нужна вкладка «Фоновые подключения».





6.Прокрутите страницу вниз до приложения «msa» и деактивируйте ползунок.





7.Вернитесь в раздел «Передача данных» и кликнете по шестеренке в верхнем правом углу.





8.Передвиньте ползунок в неактивное состояние возле строки «Отправлять отчеты о трафике».

С рекламными службами разобрались. Если хотите полностью от них избавиться, можно воспользоваться специальной утилитой XiaomiADBFastbootTools. Данная программа позволяет удалять системные приложения. Рут-права и разблокированный загрузчик не требуются. Нужно только установить необходимые драйвера, подключить смартфон по ЮБС-кабелю к компьютеру и провести действия в утилите. Более подробная инструкция будет в статье про удаление предустановленных приложений на Миюай.

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Отключение персонализированной рекламы

Продолжаем блокировать системные рекламные объявления:

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1.В «Настройках» найдите раздел «Конфиденциальность».





2.Откройте вкладку «Реклама» и активируйте строку «Отключить персонализацию рекламы». Подтвердите свой выбор.





3.Вернитесь в предыдущее меню и зайдите в пункт «Использование и диагностика».

4.Выключите тумблер, чтобы появилась серая строка с надписью «Отключено».





5.Опять перейдите в меню системных настроек и откройте «Пароли и безопасность».





6.Выберите дополнительный пункт «Конфиденциальность».





7.Пролистайте страницу в самый низ и отключите пункты «Участвовать в Программе улучшения качества» и «Отправлять данные для диагностики».





8.Зайдите в «Рекламные службы» и выключите «Персонализированная реклама».

Как избавиться от рекламы в системных приложениях

Мы отключили общую рекламу, но в объявления в программах по-прежнему будут появляться. Поэтому нужно по очереди заходить в каждую предустановленную программу и деактивировать рекомендации. Но перед этим рекомендуем проделать еще такую процедуру:

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1.Откройте «Настройки» – «Приложения» – «Все приложения».





2.Кликнете по троеточию в правом верхнем углу и выберите «Настройки».





3.Отключите ползунок «Получать рекомендации».









Музыка

Если пользуетесь системным приложением «MiMusic», осуществите нижеописанные действия:

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1.В левом верхнем углу тапните по трем горизонтальным полоскам и зайдите в «Настройки» – «Расширенные настройки».





2.Опуститесь до строки «Показывать рекламу» и деактивируйте ее.





Проводник

В предустановленном файловом менеджере тоже много спама. Есть два варианта – использовать сторонний проводник с GooglePlay или отключить рекламу в системном приложении. Для выполнения второго варианта нужно:

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1.Тапнуть по трем полоскам в левом верхнем углу и открыть «Настройки».





2.Перейти во вкладку «Информация».





3.Выключить тумблер «Получать рекомендации».









Загрузки

Здесь принцип аналогичный:

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1.В правом верхнем углу нажмите по трем точкам и зайдите в «Настройки».





2.Выключите «Получать рекомендации».





Mi Видео

К сожалению, в обновленном приложении «Видео» нельзя избавиться от рекламных объявлений. Вы можете только запретить показ уведомлений на рабочем столе. Делается это следующим образом:

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1.Нажимаем «Профиль» – «Настройки».





2.По очереди заходим во вкладки «Популярно сегодня» и «Найдено новое локальное видео». Выключаем ползунок. Обратите внимание, что через 30 дней функцию нужно будет повторно отключить.





Безопасность и Очистка

Даже в таких важных инструментах есть огромное количество спама. Убираем его:

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1.Заходим в «Безопасность» и нажимаем по шестеренке вверху.

2.Опускаемся до строки «Получать рекомендации» и убираем ползунок.





3.Поднимаемся чуть выше и открываем «Очистка». Также отключаем тумблер возле «Получать рекомендации».





Темы

Переходим к магазину тем. В правом нижнем углу нажимаем «Профиль» – «Настройки». Убираем ползунки напротив «Показывать рекламу» и «Персональные рекомендации».

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Установка apk файлов

Во время проверки установленных приложений может показываться реклама. Чтобы этого избежать, нужно в окне установки нажать по шестеренке и выключить «Получать рекомендации».





Важная информация! После проведения всех вышеописанных действий обязательно перезагрузите смартфон и почистите кэш в приложениях, в которых отключали рекомендации. Для этого зайдите в «Приложения» – «Все приложения», выберите программу и внизу нажмите «Очистить кэш».





Мы разобрались, как полностью убрать рекламу на MIUI 12. Если знаете еще какие-то способы блокировки рекламы – пишите в комментарии. Надеемся, что инструкция была полезной.﻿

