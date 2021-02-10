Отремонтировать Huawei Mate X2 дешево не получится

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Озвучена стоимость ремонта Huawei Mate X2: очень дорого

С учетом того, что сейчас происходит с Huawei, интерес к ее продуктам изрядно подупал и даже вчерашний выход складного Mate X2 не вызвал большого информационного шума. Интерес к новинке выглядит «бледной тенью» на фоне того эффекта, который в свое время произвел анонс первого Mate X. Но все же есть одна деталь в Huawei Mate X2, которая впечатлила — немаленький ценник.

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Производитель запросил около $3000 за свою новинку и это существенно выше, чем оценили Samsung Galaxy Z Fold 2. Ощутимой стала и стоимость ремонта Huawei Mate X2, если что-то пойдет не так. Она, мягко говоря, удивляет. Например, если выйдет из строя материнская плата, то пользователю предстоит выложить $1252 за ее ремонт.

Определенно владельцам складного смартфона стоит проявить осторожность и аккуратность в обращении с ним. Если же он все выскользнет из рук и выйдет из строя гибкая матрица, ее можно заменить. И стоить такой ремонт будет «всего» $881. Минимальный прайс на ремонт составил $30 и во столько обойдется замена батарейки.

Напомним, что Huawei Mate X2 создан по образу и подобию Galaxy Z Fold 2, где гибкий дисплей складывается внутрь и на внешней стороне находится дополнительный экран. В арсенале смартфона чип Kirin 9000, 8 Гб оперативки, флеш-накопитель на 256/512 Гб, аккумулятор емкостью 4500 мАч, быстрая 55-ваттная зарядка и четверная камера 50 Мп + 16 Мп + 12 Мп + 8 Мп.

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Источник: mydrivers