У Huawei Mate X2 есть складка на дисплее. Ожидали другого?

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Huawei Mate X2 не лишился «болезни» гибких экранов

Технология гибких экранов еще нова и носит экспериментальный характер несмотря на то, что на рынке есть уже коммерческие экземпляры складных устройств. Логика и опыт первых гаджетов показал, что, если дисплей сгибается, то именно линия сгиба является слабым местом конструкции, в ней есть залом. На данном этапе от этого никуда не деться и Huawei Mate X2 только подтверждает это.

Первые фото Huawei Mate X2 показывают, что линия сгиба отчетливо видна на выключенном экране. Безусловно, идеалистов и перфекционистов наличие неровностей будет расстраивать. Но реальность такова, что неровности на сгибе — это данность и насущная необходимость, чтобы избежать максимального натяжения дисплея и не допустить его повреждения.

Хотя вчера на презентации Huawei Mate X2 компания акцентировала внимание на то, что доработала шарнир и реализовала дизайн шарниров с двойным вращением, а также специальным сгибом «петлей» или «каплей», чтобы обеспечить уменьшение неровностей на экране на 40% по сравнению с предшественником. На промо-слайде компания изящно обыграла складки на дисплее, показала, что они незначительны. Но, увы реальность показала, что складки есть и они достаточно приличные, которые могут только усугубляться с увеличением времени эксплуатации Huawei Mate X2.

В числе достоинств экрана Huawei Mate X2 производитель указывает на наличие защитной магнетронной нанооптической пленки для низкого отражательного эффекта и прочности. Ждем первые обзоры, которые дадут понимание того, какого уровня развития достигла технология гибких дисплеев и какие усовершенствования претерпела сама складная конструкция смартфона, насколько она стала долговечнее и надежнее.

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Источник: twitter