Как исправить отставание звука на Xiaomi

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Решаем проблему отставания звука на смартфонах Xiaomi

Спустя целых десять лет работы компании Xiaomi её телефоны все еще ассоциируются с фразой «топ за свои деньги». Секрет прост: берешь все возможные «навороты», доступные по самой низкой закупочной цене, собираешь их в довольно симпатичный корпус и ставишь на продукт минимально возможный прайс, не накидывая сверху процент за простое использование имени бренда.

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Благодаря этой формуле даже самые бюджетные смартфоны Xiaomi могут дать нестыдный опыт использования – особенно это касается мультимедийных характеристик устройств. Компания уже спокойно оборудует (некоторые) доступные модели и стерео-звуком, и отличным Amoled-экраном с повышенной «герцовкой», и даже не забывают оснастить устройства немалым запасом оперативной памяти, чтобы не пришлось жертвовать временем для включения того или иного приложения.

Но, к сожалению, и в такой бочке меда можно легко найти ложку (или даже несколько ложек) дегтя. В начале 2021 года многие пользователи смартфонов Xiaomi пожаловались на один очень неприятный баг – рассинхрон звука при съемке видео. А после появилась еще одна похожая проблема – отставание звука при прослушивании музыки через Bluetooth-наушники.

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Естественно, тут же у фанатов бренда появился вопрос – как избавиться от этого бага? Давайте же разберемся, как побороть отставание звука на смартфонах Xiaomi.

Причины появления отставания звука на Xiaomi

Первыми о проблеме рассинхрона звука при записи видео сообщили пользователи смартфонов Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi 9. По отзывам владельцев, после получения свежего на момент начала февраля 2021 года обновления MIUI 12 они заметили странный баг – звук, записанный в рамках съемки видео, идет заметно впереди картинки.

Redmi Note 9﻿

Причина данной проблемы была найдена не сразу, но, стоит отдать должное Xiaomi, компания быстро среагировала и признала наличие данного бага, пообещав решить ее «в ближайшее время».

Redmi 9﻿

К сожалению, этот баг вновь напомнил нам, что MIUI от Xiaomi – далеко не идеальная прошивка, а проблемы в работе ПО появляются практически в каждом обновлении. То же самое произошли и в нашем случае – причина отставания звука была исключительно программная и не зависела от аппаратной части данных двух смартфонов.

Решение проблемы рассихронизации звука в видео

Обещание свое Xiaomi сдержали – новая версия прошивки, решающая данный баг, была выпущена буквально через пару недель. Однако, к сожалению, далеко не все смартфоны компании окончательно «забыли» о данной оплошности программистов Xiaomi – проблема отставания звука все еще может появиться на любом смартфоне компании в самый неподходящий момент.

Не стоит переживать – в Сети уже есть несколько способов самостоятельного решения данной проблемы. И да, они настолько просты, насколько и эффективны.

Очистить данные приложения «Камера»

Самый простой способ решения проблемы с рассинхроном звука – «сброс» приложения «Камера» до его начального состояния. Для этого нам необходимо зайти в общие «Настройки» устройства, прокрутить список настроек до пункта «Все приложения» и тапнуть по нему. Внутри нас будет ждать еще один список со всеми приложениями, установленными на вашем смартфоне – здесь нужно будет найти приложение «Камера».

Нажимаем по приложению, а после спускаемся вниз, пока не увидим кнопку «Очистить данные». Нажимаем на нее, соглашаемся и перезагружаем смартфон.

Переустановка прошивки или полный сброс настроек

Более кардинальным решением будет полный сброс настроек смартфона – возврат к изначальному состоянию. Да, данное действие не гарантирует стопроцентного решения проблемы, поэтому будет актуально только в случае, когда ваш телефон не требует долгой настройки под ваши нужды после сброса.

Для сброса смартфона необходимо будет вновь обратиться к «Настройкам». Заходим в список настроек, ищем пункт «Дополнительные настройки», внутри которого нас будет ждать «Восстановление и сброс». Нажимаем по данному разделу и ищем кнопку «Сброс настроек».

Соглашаемся со всеми требованиями перед сбрасыванием и ждем, пока смартфон вновь не включится. Проверяем работу камеры после сброса.

Также имеет смысл попробовать обновить прошивку вашего смартфона на ту же версию, которая установлена у вас сейчас. Скачать прошивку можно через официальный сайт Xiaomi, вбив в любом поисковике модель вашего телефона и запрос «последняя версия прошивки». Либо можно провести обновление через "три точки", как показано на следующем изображении.

Рассинхрон звука при проигрывании музыки

Также проблему отставания звука можно отметить при банальном прослушивании музыки через беспроводные наушники. Как же решить данный баг?

К сожалению, универсального ответа на этот вопрос нет. Задержка связана, в первую очередь, с используемым кодеком – программой, преобразующей цифровой сигнал в аналоговый, который вы слышите в ваших Bluetooth-наушниках. Проблема в том, что самые распространённые кодеки – SBC и AAC – изначально несут в себе эффект задержки, который ничем не получится нивелировать. Не помогут даже самые дорогие наушники.

Для решения данной проблемы были созданы более современные кодеки – aptX, aptX HD, aptX LL и LDAC. Многие аудиофилы все же заметят рассинхрон, но для обычного пользователя он совсем не будет бросаться в глаза.

Поэтому в данном случае решение проблемы одно – одновременное использование смартфона и Bluetooth-наушников с поддержкой кодека aptX. Или же можно пользоваться старыми-добрыми проводными наушниками – здесь никаких задержек не появится.

Теперь вы знаете, как решить проблему с отставанием звука в Xiaomi. Будем надеяться, что программисты Xiaomi выучат свой урок и впредь будут особенно внимательно следить за таким неприятным багом.