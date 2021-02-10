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Как исправить отставание звука на Xiaomi

20.05.2021 1236 0

Решаем проблему отставания звука на смартфонах Xiaomi

 

Спустя целых десять лет работы компании Xiaomi её телефоны все еще ассоциируются с фразой «топ за свои деньги». Секрет прост: берешь все возможные «навороты», доступные по самой низкой закупочной цене, собираешь их в довольно симпатичный корпус и ставишь на продукт минимально возможный прайс, не накидывая сверху процент за простое использование имени бренда.

 

Как исправить отставание звука на Xiaomi – фото 1﻿

 

Благодаря этой формуле даже самые бюджетные смартфоны Xiaomi могут дать нестыдный опыт использования – особенно это касается мультимедийных характеристик устройств. Компания уже спокойно оборудует (некоторые) доступные модели и стерео-звуком, и отличным Amoled-экраном с повышенной «герцовкой», и даже не забывают оснастить устройства немалым запасом оперативной памяти, чтобы не пришлось жертвовать временем для включения того или иного приложения. 

 

Но, к сожалению, и в такой бочке меда можно легко найти ложку (или даже несколько ложек) дегтя. В начале 2021 года многие пользователи смартфонов Xiaomi пожаловались на один очень неприятный баг – рассинхрон звука при съемке видео. А после появилась еще одна похожая проблема – отставание звука при прослушивании музыки через Bluetooth-наушники. 

 

Как исправить отставание звука на Xiaomi – фото 2﻿

 

Естественно, тут же у фанатов бренда появился вопрос – как избавиться от этого бага? Давайте же разберемся, как побороть отставание звука на смартфонах Xiaomi.

 

Причины появления отставания звука на Xiaomi

 

Первыми о проблеме рассинхрона звука при записи видео сообщили пользователи смартфонов Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi 9. По отзывам владельцев, после получения свежего на момент начала февраля 2021 года обновления MIUI 12 они заметили странный баг – звук, записанный в рамках съемки видео, идет заметно впереди картинки. 

 

Redmi Note 9

 

Redmi Note 9﻿

 

Причина данной проблемы была найдена не сразу, но, стоит отдать должное Xiaomi, компания быстро среагировала и признала наличие данного бага, пообещав решить ее «в ближайшее время».

 

Redmi 9

 

Redmi 9﻿

 

К сожалению, этот баг вновь напомнил нам, что MIUI от Xiaomi – далеко не идеальная прошивка, а проблемы в работе ПО появляются практически в каждом обновлении. То же самое произошли и в нашем случае – причина отставания звука была исключительно программная и не зависела от аппаратной части данных двух смартфонов. 

 

Решение проблемы рассихронизации звука в видео

 

Обещание свое Xiaomi сдержали – новая версия прошивки, решающая данный баг, была выпущена буквально через пару недель. Однако, к сожалению, далеко не все смартфоны компании окончательно «забыли» о данной оплошности программистов Xiaomi – проблема отставания звука все еще может появиться на любом смартфоне компании в самый неподходящий момент. 

 

Не стоит переживать – в Сети уже есть несколько способов самостоятельного решения данной проблемы. И да, они настолько просты, насколько и эффективны.

 

Очистить данные приложения «Камера» 

 

Самый простой способ решения проблемы с рассинхроном звука – «сброс» приложения «Камера» до его начального состояния. Для этого нам необходимо зайти в общие «Настройки» устройства, прокрутить список настроек до пункта «Все приложения» и тапнуть по нему. Внутри нас будет ждать еще один список со всеми приложениями, установленными на вашем смартфоне – здесь нужно будет найти приложение «Камера». 

 

Как исправить отставание звука на Xiaomi – фото 5

 

Нажимаем по приложению, а после спускаемся вниз, пока не увидим кнопку «Очистить данные». Нажимаем на нее, соглашаемся и перезагружаем смартфон. 

 

Как исправить отставание звука на Xiaomi – фото 6

 

Переустановка прошивки или полный сброс настроек

 

Более кардинальным решением будет полный сброс настроек смартфона – возврат к изначальному состоянию. Да, данное действие не гарантирует стопроцентного решения проблемы, поэтому будет актуально только в случае, когда ваш телефон не требует долгой настройки под ваши нужды после сброса. 

 

Как исправить отставание звука на Xiaomi – фото 7

 

Для сброса смартфона необходимо будет вновь обратиться к «Настройкам». Заходим в список настроек, ищем пункт «Дополнительные настройки», внутри которого нас будет ждать «Восстановление и сброс». Нажимаем по данному разделу и ищем кнопку «Сброс настроек». 

 

Как исправить отставание звука на Xiaomi – фото 8

 

Соглашаемся со всеми требованиями перед сбрасыванием и ждем, пока смартфон вновь не включится. Проверяем работу камеры после сброса. 

 

Также имеет смысл попробовать обновить прошивку вашего смартфона на ту же версию, которая установлена у вас сейчас. Скачать прошивку можно через официальный сайт Xiaomi, вбив в любом поисковике модель вашего телефона и запрос «последняя версия прошивки». Либо можно провести обновление через "три точки", как показано на следующем изображении. 

 

Как исправить отставание звука на Xiaomi – фото 9

 

Рассинхрон звука при проигрывании музыки

 

Также проблему отставания звука можно отметить при банальном прослушивании музыки через беспроводные наушники. Как же решить данный баг? 

 

Как исправить отставание звука на Xiaomi – фото 10

 

К сожалению, универсального ответа на этот вопрос нет. Задержка связана, в первую очередь, с используемым кодеком – программой, преобразующей цифровой сигнал в аналоговый, который вы слышите в ваших Bluetooth-наушниках. Проблема в том, что самые распространённые кодеки – SBC и AAC – изначально несут в себе эффект задержки, который ничем не получится нивелировать. Не помогут даже самые дорогие наушники. 

 

Как исправить отставание звука на Xiaomi – фото 11

 

Для решения данной проблемы были созданы более современные кодеки – aptX, aptX HD, aptX LL и LDAC. Многие аудиофилы все же заметят рассинхрон, но для обычного пользователя он совсем не будет бросаться в глаза. 

 

Как исправить отставание звука на Xiaomi – фото 12

 

Поэтому в данном случае решение проблемы одно – одновременное использование смартфона и Bluetooth-наушников с поддержкой кодека aptX. Или же можно пользоваться старыми-добрыми проводными наушниками – здесь никаких задержек не появится. 

 

Как исправить отставание звука на Xiaomi – фото 13

 

Теперь вы знаете, как решить проблему с отставанием звука в Xiaomi. Будем надеяться, что программисты Xiaomi выучат свой урок и впредь будут особенно внимательно следить за таким неприятным багом. 

Xiaomi ошибки отставание звука MIUI
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 20.05.2021

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Отставание звука на смартфонах Xiaomi

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