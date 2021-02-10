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Многие пользователи интересуются, как сделать отвязку от Mi-аккаунта. Несмотря на то, что фирменная учетная запись Xiaomi очень популярна, иногда ее нужно отвязать от смартфона. Осуществить данную процедуру очень легко, если вы знаете пароль и имеете доступ к привязанному адресу эл. почты или номеру телефона.

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Для чего нужна отвязка от Ми-аккаунта

Отвязка от Mi-аккаунта означает, что ваш смартфон больше не будет синхронизироваться с облачным хранилищем Mi Cloud. Вы не сможете хранить там личные данные (фото, контакты, сообщения, заметки), а также удаленно искать мобильное устройство и удалять с него информацию.

Наличие учетной записи Mi необязательно на телефоне: после отвязки вы будете продолжать пользоваться девайсом без ограничений. Но облако Ми Клауд станет недоступным, как и сервисы Mi Pass, Mi Wallet, Mi Credits и форум Mi Community.

Обычно отвязка проводится в случае, когда нужно продать телефон. Иначе покупатель получит доступ к вашим личным данным + он не сможет полноценно пользоваться смартфоном.

Следующая ситуация менее приятная – пароль забыт, и из-за этого телефон заблокирован. К сожалению, здесь не получится просто отвязать профиль. Нужно будет прибегнуть к альтернативным методам, о которых поговорим ниже.

Правильная отвязка Mi-аккаунта

Для начала рассмотрим, как сделать стандартную отвязку от Ми-аккаунта. Эти методы сработают, если у вас есть доступ к учетной записи.

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Через настройки телефона

Самый простой способ, для осуществления которого понадобится только мобильное устройство.

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1.Зайдите в меню системных настроек и откройте пункт «Mi аккаунт».

2.Пролистайте страницу вниз до вкладки «Выйти из аккаунта».

3.Выберите, что хотите сделать с синхронизированными данными. Если продаете смартфон, то удаляйте их. В остальных случаях материалы можно оставить.

4. Введите пароль от учетной записи. Обратите внимание, что пароль запрашивается не всегда. Также в некоторых случаях на привязанный номер телефона/эл. почту приходит проверочный код.





После выполнения вышеуказанных действий профиль будет успешно отвязан от смартфона. Дополнительные процедуры не понадобятся.

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Через браузер на ПК

Отвязать аккаунт также можно с помощью компьютера.

﻿﻿1. Перейдите на официальный сайт i.mi.com.

2. Нажмите «Войти через Mi аккаунт».

3.Введите личные данные: номер телефона или адрес электронной почты + пароль. Далее кликнете по большой оранжевой кнопке «Войти».

4. На голубом экране тапните по шестеренке с надписью «Настройки».





5.Опуститесь до раздела «Мои устройства». Нажмите по привязанной модели и выберите «Удалить устройство». Подтвердите действие. Сделано, мы отвязали аккаунт.







Как отвязать эл. почту или номер телефона

Для отвязки почты или номера телефона воспользуйтесь нижеописанной инструкцией:

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1.Перейдите по ссылке https://account.xiaomi.com/.

2.Войдите в свой аккаунт и введите проверочную капчу.

3.В разделе «Способ входа» кликнете по привязанной почте или номеру телефона.

4.Укажите новый контакт. После этого старые данные будут автоматически отвязаны.

Мы рекомендуем привязывать к учетной записи и номер телефона, и электронную почту. Тогда вы сможете быстро восстановить доступ.

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Что делать, если нет доступа к аккаунту

К сожалению, отвязать профиль не получится, если вы забыли пароль и не можете сбросить его на почту или телефон. Единственный официальный вариант – обратиться в службу поддержки Xiaomi. Специалисты устранят проблему. Но только при условии, что предоставлены все необходимые материалы, подтверждающие, что именно вам принадлежит смартфон. А именно:

IMEI телефона и серийный номер;

чек, подтверждающий покупку мобильного устройства;

фото упаковки;

место и дата, когда был приобретен телефон;

эл. почта или смартфон, до которых раньше привязывался аккаунт;

последние набранные контакты и/или название сети Wi - Fi .

Написать можно сразу на международную почту – service.global@xiaomi.com. Жителям России стоит обращаться по адресу service.ru@xiaomi.com, Украины – service@miot.com.ua, Беларуси – support.by@mi-shop.com, Казахстана – ask@mi.com.kz.

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Альтернативные способы

Рассмотрим, что можно сделать, если не получается стандартным способом отвязать Mi-аккаунт от телефона Сяоми или Редми.

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Сброс к заводским настройкам

Хард ресет помогает не всегда. Иногда после первоначальной настройки смартфона вновь запрашивается пароль от аккаунта. Но попробовать все же стоит.

Если смартфон разблокирован, заходим в настройки и открываем «О телефоне». Пролистываем страницу до вкладки «Сброс настроек». Тапаем «Стереть все данные».

Телефон заблокирован по причине забытого пароля? Тогда выключаем его и переводим в режим recovery, зажав кнопку питания и качельку увеличения громкости. Нажимаем «Wipe data» и подтверждаем действие. Перезагружаем девайс. Процедура подходит как для стокового рекавери, так и для кастомного.

Удаление Mi аккаунта

Профиль Сяоми можно полностью удалить. Опять же, это возможно, если вы знаете логин и пароль. Перед удалением нужно обязательно провести подготовительные процедуры, иначе девайс будет запрашивать данные для входа в несуществующий аккаунт.

Шаг 1: отвязываем учетную запись в настройках смартфона и удаляем синхронизируемые данные. Как это сделать – читайте выше.

Шаг 2: выключаем поиск смартфона. Для этого заходим в Xiaomi Cloud на компьютере и открываем пункт «Найти устройство». Выбираем привязанный телефон и кликаем по троеточию в правом углу. Нажимаем «Отключение Найти устройство».

Шаг 3: отвязываем учетную запись в Mi Cloud через браузер. Инструкция также есть в первом пункте этой статьи.

Теперь приступаем к удалению профиля:

﻿1.Открываем сайт account.xiaomi.com, авторизуемся и переходим в раздел «Конфиденциальность». Тапаем «Удалить аккаунт».

2. Подтверждаем действие, нажав по красной кнопке с надписью «Я полностью осознаю последствия».﻿

3.Просматриваем список материалов, которые будут удалены, и выставляем галочку «Да, я хочу навсегда удалить мой Mi Аккаунт и все его данные». Кликаем по белой кнопке «Удаление». Готово, учетная запись безвозвратно удалена.

Установка новой прошивки﻿

Перепрошивка – это радикальный метод. Можно установить как кастомную оболочку, так и официальную. После перепрошивки вы получите девайс с абсолютно чистой системой. Удалятся не только синхронизируемые аккаунты, но и вся информация, хранившаяся на смартфоне. Ручная установка прошивки требует больших технических знаний и умений. Если выполните какую-то часть операции неправильно, рискуете получить «кирпич» без возможности восстановления.

Перепрошить мобильное устройство можно с помощью Фастбута или кастомного Рекавери. Еще есть вариант прошивки через TestPoint.

Теперь вы знаете, как отвязать Ми аккаунт на Сяоми. Данная процедура займет не больше 10 минут, если знаете логин и пароль. При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь в комментарии под статьей.