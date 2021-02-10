Как прошить телефон Xiaomi через TestPoint

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Разбираемся, как вернуть смартфон Xiaomi из состояния кирпича с помощью TestPoint

Бывалые владельцы смартфонов Xiaomi как никто другие должны знать, что такое перепрошивка, а также понимать ее значимость для более приятного опыта пользования. Ведь раньше глобальная версия MIUI для многих «прошаренных» пользователей ассоциировалась с чем-то сырым, недоделанным, и для полного юзер-экспириенса существовала масса кастомных прошивок.

Многие умельцы ставили себе прошивки, основанные на китайских версиях MIUI, но адаптированные под наши страны. Они считались гораздо стабильнее, да и обновлялись значительно чаще, что означало появление новых фишек быстрее. А кто-то даже умудрялся находить себе нормально работающее ПО, основанное на «чистом» Андроиде.

К сожалению, далеко не все попытки перепрошивки приводят к исключительно позитивным результатам. Бывают случаи, когда смартфон «выкобенивается», либо пользователь не следует должным инструкциям, и за этим следует неизбежное – «окирпичивание» устройства. Смартфон попросту не хочет включаться, и никакие привычные действия не помогают вернуть его к жизни.

В данном случае может помочь самая большая крайность – прошивка через TestPoint. Предупреждаем: данный метод крайне нежелательно проводить со смартфоном, если вы не обладаете хотя бы небольшим опытом в разборке и перепрошивке смартфонов. Если же вы уверены в своих силах, то давайте рассмотрим, как прошивать смартфон Xiaomi через TestPoint.

Что же такое TestPoint?

За словом TestPoint скрывается два микроконтакта, которые можно найти на основной плате смартфона. Естественно, просто так увидеть их не получится – для этого придется разбирать телефон. Однако потратив силы и время и разобрав ваше устройство, у вас откроется возможность провести замыкание данных контактов для проведения экстренной прошивки.

А что такое состояние «кирпича» для смартфона?

Слово «кирпич» употребляется к смартфону, не подающему признаков жизни – вы не сможете ни зарядить его, ни подсоединить к компьютеру, ни тем более попробовать использовать оставшийся в батарее заряд для его включения. Смартфон представляет собой бессмысленный кусок пластика.

Также «смерть» смартфона может прийти в виде так называемого бутлупа (bootloop) – состояние, при котором устройство выполняет постоянную перезагрузку, останавливаясь на загрузочном экране и не доводя запуск до логического завершения.

Несмотря на такое удручающее обстоятельство, зачастую состояние «кирпича» не означает полную смерть устройства – его все еще можно восстановить. Для этого и создан экстренный способ оживления устройства через тот самый TestPoint.

Причины доведения устройства Xiaomi до состояния «кирпича»

На самом деле, причин смерти смартфона Xiaomi может быть несметное количество, а некоторые случаи «окирпичивания» не сможет объяснить даже самый опытный профессионал. И все же огромный список всех неосторожностей при неудачной прошивке устройства можно разложить на три группы.

К первой причине относится прерванный процесс прошивки: устройство требовало определенного уровня заряда аккумулятора, чтобы установить новую прошивку, но вы забыли зарядить смартфон хотя бы до 60 процентов, из-за чего не все компоненты программного обеспечения «встали на место».

Второй наиболее часто встречаемой причиной окирпичивания устройства является заражение большим количеством вирусов. Сегодня вирусы не так опасны как раньше, особенно учитывая, что Google развили Android то такого состояния, когда прошивка сама ловит вирусы и не дает им распространяться дальше. Однако вам может не повезти, и вирус все-таки попадет внутрь системных файлов, тем самым доведя его до состояния кирпича.

Еще одной наиболее «популярной» причиной можно считать неправильное использование root-прав. По незнанию пользователь может удалить важные системные файлы, вновь доведя смартфон до состояния бутлупа при первой же перезагрузке или до того же состояния кирпича.

Для чего еще можно использовать прошивку через TestPoint?

Кроме восстановления работоспособности вашего Xiaomi, прошивка через TestPoint также пригодится и в других ситуациях.

Не так давно мы рассказывали вам про AntiRollback на смартфонах Xiaomi – специальное ограничение программистов компании, не дающее откатиться на более старую версию MIUI. Именно с помощью тестпоинта вы сможете «вернуться» на более приятное для вас ПО.

Также уже давно проверено некоторыми умельцами, что благодаря замыканию контактов можно перепрошить КИТАЙСКИЕ версии смартфонов Xiaomi, не прибегая к обязательной процедуре разблокировки загрузчика.

Мы делаем акцент на слове КИТАЙСКИЕ по причине того, что любые манипуляции с глобальными версиями смартфонов от Xiaomi в любом случае приведут к бутлупу – имейте это в виду.

Где находятся контакты на плате Xiaomi?

Перед процедурой прошивки вам необходимо разобрать смартфон и осмотреть основную плату. О том, как правильно снять крышку смартфона Xiaomi, вы можете узнать из нашего недавнего текста.

Дело в том, что у разных смартфонах Xiaomi разное расположение необходимых нам контактов. Поэтому для вас самым простым способом нахождения интересующих вас «точек» на плате будет поиск по тематическим форумам – вбиваем в любом удобном для вас поисковике модель вашего устройства и слова «test point».

Несмотря на такое разнообразие, обнаружить их не так сложно. Эти микроконтакты представляют собой две точки, располагающиеся рядом друг к другу. Пример вы можете увидеть на данном фото.

Процедура прошивки с помощью TestPoint

Первым делом (перед открытием крышки смартфона) нам необходимо полностью отключить устройство. Это особенно важно при бутлупе – если ваш Xiaomi находится в вечной перезагрузке, то необходимо нажать разом все три кнопки (кнопки питания и регулировки громкости) и подержать их в течение 10 секунд. После этого смартфон два раза перезагрузится и окончательно отключится.

Далее нам необходимо снять крышку – здесь мы вновь напоминаем о нашей инструкции.

Подготовка компьютера к перепрошивке

Теперь готовим к прошивке ваш ПК. Сначала скачиваем драйвера для определения смартфона на вашем компьютере – их можно найти по ссылке. После этого устанавливаем программу Mi Flash для непосредственной установки прошивки. Лучше всего установить глобальную версию программы. Также советуем заранее открыть и оставить на экране Диспетчер устройств.

Далее скачиваем необходимую для вашего устройства прошивку. Ее легко можно найти на официальном форуме Xiaomi. Будьте внимательны: вам нужна прошивка для Fastboot! Это очень важно, так как обычный архив для обновления прошивки напрямую с телефона не подойдет. После скачивания архива с прошивкой распакуйте его содержимое на диск C.

Замыкание контактов

Подготовив все необходимые файлы и обнаружив контакты TestPoint на плате вашего устройства, вам придется сделать самое сложное – замкнуть эти самые микроконтакты.

Перед самим замыканием ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоединяем шлейф аккумулятора от платы.

Теперь подключаем один конец кабеля от смартфона к ПК – к смартфону на данный момент ничего не подключаем. Для замыкания вам понадобится какой-либо металлический (тонкий) предмет – подойдет скрепка, либо специальный пинцет. Замыкаем контакты, держим их замкнутыми и аккуратно вставляем второй конец провода в смартфон.

После этого начнется подключение устройства в режиме EDL – смотрим за этим процессом в открытом окне Диспетчера устройств. Нам необходимо найти новый порт с названием Qualcomm H5-USB Loader 9008. При его появлении можно убирать замыкание контактов – дальнейшие действия будут проще.

Прошивка смартфона через Mi Flash

Открываем программу Mi Flash, ищем кнопку Refresh, нажимаем на нее и ждем, когда ваш смартфон появится в таблице программы. После его появления, в левом верхнем углу приложения ищем кнопку выбора пути к прошивке и нажимаем Flash – процесс пошел. Обычно он занимает минут 10.

Дожидаемся окончания прошивки – на экране Mi Flash появится зеленая полоска, в которой будет написано слово Success. Теперь необходимо проверить, в действительности ли прошивка прошла успешно. Для этого подсоединяем аккумулятор обратно к плате, включаем смартфон и ждем запуска системы.

Если все сделано верно, то вы заметите долгожданный экран приветствия и первой настройки устройства. Вбиваем все необходимые данные, заходим в рабочий стол вашего Xiaomi и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем корректную работу всех служб устройства.

Если же прошивка не прошла, то, к сожалению, единственным способом вернуть жизнь смартфону – посещение сервисного центра.

В любом случае, попробовать данный способ стоит, особенно если смартфон не является вашим основным устройством – как раз можно набить в руку не самых простых задачах. А такой опыт всегда полезен.