Ожидания от iPhone 13, боль и радость от Xiaomi, а также щенячий патруль

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Вновь вынуждены констатировать, что неделя выдалась не очень богатой на интересные новости и единственное, что ее спасало, так это презентация OnePlus Nord CE 5G и инсайдеры, продолжающие сливать подробности о будущих новинках. Мы собрали в наш субботний дайджест новостей те, что показались нам наиболее любопытными.

Ну что же, вот и дожили мы до тех времен, когда Qualcomm не рулит на рынке мобильных чипов, уступив пальму первенства MediaTek. И тайваньский чипмейкер сохраняет за собой лидерство три квартала подряд.

Facebook работает над собственными умными часами. По информации, их представят летом будущего года, они получат две камеры, а фоточки с них можно будет «закинуть» в социальные сети и основная идея — побудить пользователей пользоваться ими вместо смартфона. Обещают поддержку LTE-соединения и ценник в $400. Штука странная и спорная.

Тем временем в сети появились результаты теста чипа Exynos 2200 с графикой AMD, и они указывают на то, что по части графической производительности он обойдет Apple A14 Bionic. А еще Samsung выпустила «народный» 50 Мп датчик для недорогих устройств.

Показали фоточки с изображением ноутбука Realme Book. Он станет первым лэптопом от бренда из семейства BBK Electronics. Представят его вместе с первым планшетом компании. А еще нас ждет смартфон Realme в дизайне от Oppo Reno6 и аппарат с бюджетным «железом» с операционной системой Android Go.

Чем примечательна неделя — анонс OnePlus Nord 5G. С одной стороны, смартфон вышел обычным, с другой — конкурентоспособным. Еще компания готовит к выходу OnePlus Nord 2 с Dimensity 1200. Ему бы адекватный ценник и есть все шансы стать хитом продаж.

Осенью нас ждет анонс серии iPhone 13. Революции не будет — планомерное обновление с улучшениями по части аппаратной платформы, дисплеев, камер и емкости аккумуляторов. Еще и слили ценники, но к ним стоит отнестись со скепсисом.

Послушали жалобы наших читателей на MIUI 12.5 и приняли решение собрать воедино ваши претензии, чтобы потом отправить их в адрес компании. Вдруг мы будем услышаны и косяки с прошивкой быстрей поправят. Сама Xiaomi тем временем готовит флагман с рядом киллер-фич и хочет научиться создавать собственные чипы. Для этого идет набор специалистов и планируют «закупить» технологии.

А завершит наш выпуск рассказ о том, как ФБР взяла наркоторговцев, используя собственный мессенджер, и «погладим» робопса. Все подробности и новости — на видео. Приятного просмотра!