Павел Дуров: во взломе смартфонов повинны Apple и Google

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По заказу спецслужб они умышленно внедряют бэкдоры в iOS и Android

На днях разгорелся очередной шпионский скандал, когда журналистам удалось выяснить, что спецслужбы ряда стран следили за политиками и влиятельными людьми при помощи шпионского программного обеспечения израильской компании NSO Group. Речь идет о ПО Pegasus, которое уже фигурировало в деле о слежке за журналистами телеканала Аль-Джазира.

Тогда скандал удалось замять, но в этот раз история получила большой резонанс. Президент Франции Эммануэль Макрон даже сменил смартфон и номер телефона. А еще он потребовал от премьер-министра Израиля Нафтали Беннета объяснений по поводу деятельности компании NSO, а также его интересует, предпринимает ли Израиль какие-то меры, чтобы усилить контроль над компанией, экспортирующий кибертехнологии.

К обсуждению темы взлома смартфонов присоединился и эксцентричный Павел Дуров, который в последнее время все чаще дает комментарий по каким-то вопросам. Больше всего достается Apple, которую он считает практически величайшим злом. Но в этот раз досталось и Google.

По словам Дурова, слежка за ним посредством Pegasus ведется еще с 2018 года, но это не вызвало у него никакого беспокойства. Как говорится, честным людям скрывать нечего, скомпрометировать его не получится и никакой важной информации они не обнаружат.

Но подобные инструменты для слежки используются против куда более влиятельных и известных людей. И то, что такое возможно, повинны Apple и Google, которые создали небезопасные программные продукты и это стало «огромной проблемой для человечества».

«Вот поэтому я призывал правительства мира начать действовать против дуополии Apple и Google на рынке смартфонов, чтобы заставить их открыть свои закрытые экосистемы и создать условия для усиления конкуренции», — заявил Павел Дуров. Но чиновники медлят, и он надеется, что известие о том, что они сами могли стать мишенью для слежки, побудит их изменить свое мнение.

Припомнил основатель Telegram и разоблачения Эварда Сноудена, которое он сделал еще в 2013 году. Тогда он заявил, что Apple и Google являются частью глобальной системы слежки за людьми. Компании преднамеренно внедряют бэкдоры в свои ОС, маскируя их под ошибки безопасности, позволяющие спецслужбам получать доступ к информации на любом смартфоне в мире.

По словам Павла Дурова, проблема в том, что подобными инструментами для слежки могут пользоваться кто угодно. Взломать любой iPhone и смартфон на Android могут не только спецслужбы США, но и любая другая организация. Он уверен, что «нет способа защитить ваше устройство от этого. Неважно, какие приложения вы используете, потому что система взломана на более глубоком уровне».

Фактически Павел Дуров возложил на Apple и Google всю вину за то, что смартфоны можно взломать. А все потому, что они умышленно встраивают бэкдоры для взлома в iOS и Android, а делают это по указке спецслужб. Есть вероятность, что он прав. NSO Group работает с 2011 года и вот уже десять лет она успешно функционируют, продает свои инструменты для слежки. А значит, в Android и iOS есть благоприятная почва для взлома смартфонов.

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Источник: telegram