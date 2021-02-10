PayPal в Украине недоступен для бизнеса

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Зачисление средств от и коммерческим организациям не производится

17 марта стало известно, что PayPal заработал в Украине, позволяя совершать покупки в Интернет-магазинах, перечислять и выводить средства на украинские банковские карты. Глава Минцифры Украины Михаил Федоров призвал украинцев подвязывать карты Mastercard и Visa, чтобы совершать платежи быстро и просто.

На данном этапе возможность получать денежные средства будет действовать до конца июня 2022 года. При этом PayPal отменил комиссии по операциям с украинскими счетами на период войны в Украине. Но в работе PayPal есть одно существенное ограничение. Переводы в системе могут производить только физические лица. Представитель компании заявил, что использовать в Украине PayPal для коммерческих платежей нельзя. Т.е. отправлять средства юридическим лицам и коммерческим организациям запрещено.

Известно, что обладатели карт Приватбанка и Райффайзен Банка Аваль уже успешно зарегистрировались в системе и пользуются ее услугами. Клиенты ряда банков сообщают, что не могут привязать карту к PayPal. Инструкцию по подключению PayPal вы найдете здесь.

Источник: ukranews