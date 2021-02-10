«Пазлы» о Xiaomi Mi Pad 5 все больше складываются

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Стала известна емкость аккумулятора Xiaomi Mi Pad 5

Вчера мы рассказали вам о том, что специалисты, «поковырявшись» в прошивке MIUI 12.5. нашли подтверждение тем слухам, что готовится к выходу Xiaomi Mi Pad 5. Он появится на прилавках магазинов в трех версиях. Будут ли новинки улетать с прилавков магазинов на ура, станет понятно уже по следам презентации после того, как назовут ценники на них. Сейчас же продолжаем собирать информацию о характеристиках Xiaomi Mi Pad 5.

Последние вести прилетели с просторов китайского сертификационного ведомства 3С. В частности, регулятор дал понимание, что Mi Pad 5 получит двухэлементный аккумулятор суммарной емкостью 8520 мАч. Т.е. емкость одной ячейки будет равна 4260 мАч.

Если сведения верны, то все три новинки семейства Xiaomi Mi Pad 5 получат чипы Qualcomm, где две должны базироваться на Snapdragon 870, а еще одна, возможно, получит Snapdragon 860. Хотя ранее появлялись слухи, что одна из моделей должна удостоится чипсета Dimensity 1200.

Все три новинки будут щеголять 120-герцовыми экранами разрешением 2560х1600 пикселей и диагональ у «младшей» версии должна составить 10,97 дюйма, тогда как «старшие» собратья должны шагнуть за отметку 11 дюймов. Ожидается, что Xiaomi Mi Pad 5 Pro единственный среди троицы предложит поддержку стилуса. Одной из фишек планшетов станет фирменная оболочка MIUI, адаптированная специально для «таблеток» и в ней найдут свое воплощение ряд фишек, которые реализованы в оболочке для складного Xiaomi Mi Mix Fold.

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Источник: gizmochina