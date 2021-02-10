У Xiaomi Mi Pad 5 и Xiaomi Mi Mix Fold будет схожая черта

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Xiaomi Mi Pad 5 предложит мощный чип и интерфейс как у Xiaomi Mi Mix Fold

На днях неугомонная Xiaomi провела мощную и масштабную презентацию. Компании удалось убедить, что она непросто производитель дешевой электроники, но и производитель думающий на перспективу, стремящийся развиваться и не боится пробовать себя в различных сферах. Получилось достаточно круто и на этом парад новиной Xiaomi в 2021году не завершится

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Компания возьмет небольшую передышку и уже в апреле состоится премьера игрового смартфона Redmi, а также планшета Mi Pad, который придет на смену предшественнику, вышедшему три года назад. Ожидается, что премьера планшета пройдет после 16 апреля и он будет базироваться на чипе 800 серии Snapdragon. Среди прочего гаджет получит фирменную оболочку MIUI, адаптированную для работы на больших дисплеях и это аналог той прошивки, которую получил складной Xiaomi Mi Mix Fold.

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В частности, наиболее любопытно выглядит режим «портативного ПК», когда интерфейс повторяет тот, что предлагают настольные решения. Пользователи получат доступ к центру управления, меню «Пуск», смогут перемещать изображения из одного приложения в другое, а также смогут комфортно работать с двумя приложениями одновременно.

По слухам, Xiaomi Mi Pad 5 удостоится 2К-дисплея диагональю 11 дюймов, частота обновления и отклика сенсора составит 120 Гц и 480 Гц соответственно. Сетевые информаторы также уверяют, что планшет выйдет в двух версиях, которые, скорее всего, будут отличаться аппаратными платформами. Судя по всему, дешевым Mi Pad 5 не будет.

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Источник: mydrivers