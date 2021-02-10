Xiaomi Mi Pad 5 в трех ипостасях засветился в исходниках MIUI 12.5

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Xiaomi Mi Pad 5 получит три версии с чипами Snapdragon

Рост спроса на планшеты подтолкнул Xiaomi вернуть на рынок линейку фирменных «таблеток» Mi Pad. Она готовится представить пятое поколение портативных гаджетов и в этот раз предложит три модели Mi Pad 5. О планах вновь покорить сегмент планшетов ранее заявляла и сама Xiaomi, а теперь подтверждение предстоящего релиза было найдено в исходниках прошивки MIUI 12.5 участниками сообщества XDA Developers.

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Кодовые имена новинок «nabu», «elish» и «enuma» удалось найти в недрах нескольких системных приложений, а также в альфа-версии MIUI Home. Причем последняя не только содержит упоминание о планшетах серии Xiaomi Mi Pad 5, но и демонстрирует страницу настроек, иллюстрирующую навигацию по системе в планшетных ПК.

Все три планшета будут построены на операционной системе Android с фирменной надстройкой MIUI. В качестве аппаратной основы вся троица получит чипы 800 серии Snapdragon. Так, гаджеты с кодовыми именами Enuma и Elish удостоятся процессора SM8250 и за этой аббревиатурой может скрываться одна из SoC Snapdragon 865/865+/870. Более ранние слухи ориентировали на установку системы на чипе Snapdragon 870. Судя по индексам К81 и К81А, которые присвоены этим моделям, это будут две версии одного планшетного ПК, где Enuma предложит поддержку голосовых вызовов.

Что касается планшета Nabu, то сказано о наличии процессора SM8150 и вот этот индекс может говорить о том, что речь идет о Snapdragon 855/855+/860. Зная приверженность компании стараться устанавливать актуальные чипы, рискнем предположить, что выбор падет на Snapdragon 860.

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Все три планшета семейства Xiaomi Mi Pad 5 удостоятся дисплея разрешением 2560х1600 точек с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Гц. У «младшей» версии с годовым именем Nabu диагональ экрана составит 10,97 дюйма.

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Источник: xda developers