Перечень устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые обновятся до Android 13

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А т акже список тех, кто не получит Android 13. Информация неофициальная

Издание Xiaomiui, которое специализируется на новостях об устройствах Xiaomi и отслеживает развитие ее программных продуктов, на постоянной основе публикует информацию об обновлениях гаджетов. Рассказывать о предстоящих апдейтах ей позволяют собственные источники внутри компании, а также принятая в компании политика поддержки устройств. На этот раз ресурс выложил обновленный список гаджетов, которые получат Android 13, а также перечень тех, кто остался за бортом.









На данный момент Xiaomi еще не объявила перечень тех, кто точно обновится до Android 13. Но с оглядкой на прошлый опыт компании, можно уверенно утверждать, что первыми новую итерацию зеленого робота получат флагманы компании серий Xiaomi 12, Redmi K50 и Xiaomi Mix 5.





А вот список смартфонов и планшетов, до которых с большой долей вероятности Android 13 доберется:





Перечень тех смартфонов, которые не получат Android 13:





Ни в один из списков не попали смартфоны Redmi Note 8 2021 и POCO C40. Источник не уверен, что эти модели могут обновиться до Android 13 из-за их статуса. Это бюджетники, а вторая модель и вовсе будет выделяться среди прочих устройств оболочкой MIUI Go, а также чипом от китайской компании JLQ.

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Источник: xiaomiui