Перечень устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые обновятся до Android 13
А также список тех, кто не получит Android 13. Информация неофициальная
Издание Xiaomiui, которое специализируется на новостях об устройствах Xiaomi и отслеживает развитие ее программных продуктов, на постоянной основе публикует информацию об обновлениях гаджетов. Рассказывать о предстоящих апдейтах ей позволяют собственные источники внутри компании, а также принятая в компании политика поддержки устройств. На этот раз ресурс выложил обновленный список гаджетов, которые получат Android 13, а также перечень тех, кто остался за бортом.
На данный момент Xiaomi еще не объявила перечень тех, кто точно обновится до Android 13. Но с оглядкой на прошлый опыт компании, можно уверенно утверждать, что первыми новую итерацию зеленого робота получат флагманы компании серий Xiaomi 12, Redmi K50 и Xiaomi Mix 5.
А вот список смартфонов и планшетов, до которых с большой долей вероятности Android 13 доберется:
- Xiaomi Mi 10S;
- Xiaomi Mi 11/Mi 11 Pro/Mi 11 Ultra/Mi 11i/Mi 11X/Mi 11X Pro/ Mi 11 Lite 4G/5G/Mi 11 LE/Mi 11 Lite NE 5G;
- Xiaomi 11i /11i Hypercharge;
- Xiaomi 11T/11T Pro;
- Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G;
- Xiaomi 12/12 Pro/12X/12X Pro (Индия)/12S/12S Pro/12 Lite;
- XiaoMi Mix 4;
- Xiaomi Mix Fold/Fold 2;
- Xiaomi Civi/Civi S;
- Xiaomi Pad 5/Pad 5 Pro;
- Redmi 10/10 Prime/10 2022/10 Prime 2022/10 5G/10 Prime+ 5G/10C/Redmi 10 (India);
- Redmi Note 10/Note 10S/Note 10 Pro/Note 10 Pro Max/Note 10 Pro 5G/Note 10T/Note 10 5G;
- Redmi Note 11/Note 11 NFC/Note 11S/Note 11 Pro 4G/Note 11 Pro 5G/Note 11 Pro+ 5G/Note 11 Pro/Note 11 Pro+/Note 11E Pro;
- Redmi Note 11T/Note 11 5G/4G;
- Redmi K40/K40 Pro/K40 Pro+/K40 Gaming Edition/K40S;
- Redmi K50/K50 Pro/K50 Gaming Edition;
- POCO F3/F3 GT;
- POCO X3 GT/X3 Pro;
- POCO F4/F4 Pro/F4 GT;
- Poco M3 Pro 5G;
- POCO M4 Pro 5G/M4 Pro 4G/M4 5G.
Перечень тех смартфонов, которые не получат Android 13:
- Redmi K30 Pro/K30 Zoom Edition/K30S Ultra;
- Poco F2 Pro;
- Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Ultra/Mi 10T/Mi 10T Pro;
- Redmi 10A
- Redmi 9/9 Prime/9T/9 Power;
- Redmi Note 9/Note 9S/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9 4G/Note 9 5G/Note 9T 5G/Note 9 Pro 5G;
- Redmi K30 4G/K30 5G/K30 Ultra/K30i 5G/K30 Racing;
- Poco X3/X3 NFC;
- POCO X2;
- POCO M2/M2 Pro;
- Xiaomi Mi 10 Lite/Mi 10Youth Edition/Mi 10i/Mi 10T Lite;
- Xiaomi Mi Note 10 Lite.
Ни в один из списков не попали смартфоны Redmi Note 8 2021 и POCO C40. Источник не уверен, что эти модели могут обновиться до Android 13 из-за их статуса. Это бюджетники, а вторая модель и вовсе будет выделяться среди прочих устройств оболочкой MIUI Go, а также чипом от китайской компании JLQ.
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Источник: xiaomiui
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