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Предзаказ на Apple Vision Pro открыт – налетай! Если денег хватит и есть устройство с Face ID.

19.01.2024 28 0

Кто хочет AR?

Компания Apple начинает продажу своей долгожданной гарнитуры микс-реальности Vision Pro. С 19 января можно сделать предварительный заказ по цене 3499 долларов, а 2 февраля устройство поступит в продажу и будет доставлено покупателям.

Предзаказ на Apple Vision Pro открыт – налетай! Если денег хватит и есть устройство с Face ID. – фото 1

Первоначально продажи стартуют только в США, далее Vision Pro появится в Канаде, Великобритании, Китае и других странах.

Процесс покупки будет уникальным – нужно будет отсканировать голову с помощью iPhone или iPad для оптимального подбора размера – однако можно это сделать только на устройстве с Face ID – чтобы можно было подобрать гарнитуру подходящего размера.

Предзаказ на Apple Vision Pro открыт – налетай! Если денег хватит и есть устройство с Face ID. – фото 2

Вообще, аналитики прогнозируют медленный старт – до 400 тыс. проданных единиц в 2024 году. Однако Apple рассчитывает, что со временем спрос вырастет. Это первый новый продукт компании за долгие годы – почти 10 лет не было ничего «One more thing»

Предзаказ на Apple Vision Pro открыт – налетай! Если денег хватит и есть устройство с Face ID. – фото 3

Vision Pro совмещает виртуальную и дополненную реальность. Его преимущества – возможность совместной работы на расстоянии и интуитивное управление жестами без аксессуаров. Хотя сейчас контента для гарнитура маловато, со временем экосистема наполнится.

Источник - apple

Автор: Andrii S. Дата публикации: 19.01.2024
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Предзаказ на Apple Vision Pro открыт – налетай! Если денег хватит и есть устройство с Face ID.