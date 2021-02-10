Переход с iPhone на Android: какой смартфон выбрать, чтобы не разочароваться?

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Многие из владельцев iPhone рано или поздно задумываются о переходе на платформу Android – из-за большей открытости системы, настраиваемости под себя, а иногда просто из-за желания перемен.

Если вы решили сделать этот шаг, мы подготовили для вас ТОП смартфонов на Android, которые станут достойной альтернативой вашему iPhone в разных ценовых сегментах – первые два варианта подойдут, если у вас старый iPhone и денег на обновление немного – они станут прекрасной альтернативой iPhone 11 и другим морально устаревшим устройствам от Apple. Все остальные можно брать даже если у вас последние модели – технически они вас точно не подведут.

Motorola Edge 40

Motorola Edge 40 предлагает стильный дизайн с рамками минимальной толщины вокруг 6,55-дюймового экрана OLED. Корпус выполнен из металла и имеет премиальные тактильные ощущения. Задняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 5. Смартфон доступен в нескольких стильных цветах.

Учитывая ценовой сегмент устройства, двойная основная камера на 50+13 Мп значительно превосходит возможности камеры ценового конкурента – iPhone 11 и дает результаты на уровне iPhone 12. Основная камера имеет большой сенсор Sony IMX766, оптическую стабилизацию изображения и фазовый автофокус для четких снимков. Широкоугольная камера охватывает 120 градусов для панорам.

Дисплей предлагает частоту обновления 144 Гц, что обеспечивает плавность анимации на уровне iPhone 13 Pro, а также загнутые грани, что дает визуальный вау-эффект перебежчикам с плоских экранов.

Аккумулятор 4400 мАч работает целый день активного использования, который вы зарядите блоком на 68 Вт, да еще возможность беспроводной зарядки есть. К тому же, такая привычная фанатам Apple влагозащита на городе - стандарт IP68.

Бюджетник с влагозащитой Moto Edge 40 Оценки : Камеры: 8/10 Производительность: 7/10 Экран: 9/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 10/10 Плюсы : Прекрасный экран (за свои средства) 144 Гц

Быстрый процессор Dimensity 8020

Двойная камера 50+13 Мп

Влагозащита IP68

Скорость зарядки 68 Вт Минусы : Нет записи видео в 4к60 FPS

Отсутствие оптической стабилизации в видео 8/256 - від 13 261

Nothing Phone (1)

Nothing Phone(1) предлагает совершенно новый подход к дизайну смартфонов. Его полупрозрачный корпус позволяет увидеть внутренние компоненты, такие как катушка для беспроводной зарядки, тепловой щит и другие детали – все для того, чтобы вы сказали "вау".

А дополняет все это и является визитной карточкой устройства светодиодный интерфейс Glyph на задней панели. Около 900 LED-ов используются для индикации уведомлений, состояния зарядки и даже в качестве света для селфи. Это смотрится очень стильно и необычно. А если не нравится – можно будет выключить.

6,55" OLED экран с частотой 120 Гц вас точно не огорчит – это нечто среднее между iPhone 13 Pro и 13 Pro Max по размеру и тактильно – здесь такие же плоские грани, как у iPhone 12 – 14 серий.

Двойная основная камера 50+50 Мп позволяет делать детальные снимки днем и ночью и предлагает возможности на уровне iPhone 12. Автономности хватает на 1-2 дня активного использования. Единственное, что заявленной влагозащиты не хватает, но по всем другим параметрам – это топ.

СТИЛЬНЫЙ СМАРТФОН Nothing Phone (1) Оценки : Камеры: 10/10 Производительность: 7.5/10 Экран: 8/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 6/10 Плюсы : Футуристический дизайн

Качественная основная камера на 50 Мп - Sony IMX 766

Качественный сверхшироугольник, с автофокусом и макро Минусы : Быстрота зарядки всего 33 Вт

Нет влагозащиты 8/128 - від 12 859

Google Pixel 7

Google Pixel 7 – идеальный выбор как для владельцев iPhone XR или iPhone 11, которые ищут лучшую камеру и мощность, так и для тех, кто, имея iPhone 13 Pro, хочет попробовать что-то от лагеря зеленого робота. Pixel 7 оснащен двойной камерой 50+12 Мп, которые по фото удовлетворят почти всех пользователей, особенно учитывая его цену.

Основная камера 50 Мп с сенсором Samsung GN1 имеет оптическую стабилизацию, лазерный автофокус и функцию Магическая палочка, позволяющая удалять нежелательные объекты на фото. Конечно, влагозащита, беспроводная зарядка и все основные фишки айфона на месте.

Относительно экрана, здесь 6,3" OLED, имеющий разрешение Full HD+ и плавную частоту обновления 90 Гц. И пожалуй, это единственное, что за эти средства могло быть и лучше – однако, когда вспоминаешь, что в базовом iPhone 15 все еще 60 Гц, понимаешь, что на такое жаловаться не стоит

ФЛАГМАН-2022 Google Pixel 7 Оценки : Камера: 9/10 Производительность: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 6/10 Плюсы : Великолепное качество съемки

Возможность записывать 4К видео на все модули

Аппаратное и программное соединение от одного производителя Минусы : Процессор Tensor G2 немного слабее конкурентов

Медленная зарядка

Отсутствие автофокуса на передней камере

Скорость зарядки – всего 23 вт 8/128 - від 16 850

Google Pixel 8

Google выпустил Pixel 8 осенью 2023 года и этот компактный смартфон на Android сразу обрел популярность благодаря крутому обновлению камер и функциям искусственного интеллекта.

По размерам Pixel 8 подобен iPhone 15, но его 6,2-дюймовый OLED имеет частоту обновления 120 Гц и стал действительно компактным, от чего в Pixel 6 когда-то компания отказалась. Однако спасибо за возвращение этого.

Процессор Google Tensor G3 вместе с 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу интерфейса, несмотря на то, что процессор немного недолюбливают. А основная камера на 50 Мп стала одной из лучших в этом году – в нашем ТОПе Pixel 8 Pro с аналогичными модулями получил звание «камерофон года». Кто не видел, советуем посмотреть.

Благодаря искусственному интеллекту с новым декабрьским обновлением, вы сможете автоматически удалять нежелательные объекты на фото, выбирать лучший снимок лица для разных людей, улучшать видео через функцию Video Boost. Пока это почти идеальный флагман!

Он получил все фишки предшественника, влагозащиту, беспроводную зарядку и немного увеличил скорость зарядки - 27 Вт, однако зарядка снова не идет в комплекте. Ну, потому что флагман, как Apple.

ЛУЧШАЯ КАМЕРА Google Pixel 8 Оценки : Камеры: 10/10 Производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы : Лучшая камера на Android

Инновационные функции ИИ (Video Boost)

Чистый Android Минусы : Довольно быстро теряет цену

Скорость зарядки 27 Вт

Средний Tensor G3 8/128 - від 25 435 грн

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra – флагман 2023 года, который просто не имеет компромиссов. Он оснащен 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED экраном с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, обеспечивающим как плавную анимацию, так и высокую автономность.

Относительно фотовозможностей здесь 4 модуля камер с основным модулем на 200 Мп, а также сверхширокоугольником и телеобъективами с 3-х и 10-кратным оптическим приближением. Благодаря этому Galaxy S23 Ultra способен делать качественные фото и видео в разных сценариях, что удовлетворит потенциального покупателя на все сто.

Процессор Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy вместе с до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти обеспечивают феноменальное быстродействие – здесь и грех спорить – это флагманский процессор в этом году.

Также фишкой Ultra-флагманов Samsung является стилус S Pen, являющийся эксклюзивом линейки, он добавляет удобства для заметок, рисования и других задач.

Разумеется, размеры и вес Galaxy S23 Ultra в 233 грамма заставляют его носить в обеих руках. Но это просто «по умолчанию» у гиперфлагмана, почти 7-дюймовый смартфон не может быть легким, так что вы должны быть готовы к весу, который вплотную приближается к iPhone 14 Pro Max.