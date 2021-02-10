Переключение Gboard на плавающую клавиатуру в горизонтальном положении

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Удобно или нет?

Учитывая высокое соотношение сторон современных телефонов, смартфоны боль вытянуты, Gboard в альбомной ориентации часто занимает большую часть дисплея, но Google теперь имеет альтернативу в виде плавающей клавиатуры.

В текущей бета-версии 13.6 Gboard автоматически запускает плавающую клавиатуру, когда вы начинаете вводить текст.

По умолчанию открывается клавиатура в центре, но вы можете перетащить ее куда угодно, и Gboard запомнит местоположение при следующем использовании. Также можно регулировать размер окна по углам.

Чтобы вернуться к обычной/докованной клавиатуре, можно нажать ярлык “Floating” или перетащить клавиатуру (при помощи ручки) к нижнему краю экрана. После этого Gboard больше не будет открывать плавающий режим в горизонтальном положении.

Это прекрасное решение, чтобы клавиатура не занимала почти весь дисплей, а также хорошее решение - перенести клавиатуру с разделенным экраном с планшетов на телефоны.

Источник: phonearena