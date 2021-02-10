Пернатые «ломают» спутниковый интернет Starlink

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Обычные голуби мешают стабильной работе спутникового интернета

Эксцентрик, отвергающий шаблоны и стереотипы, массовик-затейник Илон Маск, который не видит ничего крамольного в том, чтобы покуривать марихуану в прямом эфире, в перерывах между чипированием хряков и выпуском новых Tesla мечтает опоясать планету спутниками, чтобы предложить высокоскоростной интернет в любой точке мира. В теории Starlink выглядит амбициозным и интересным проектом, но реалии показывают, что полноценным решением для обеспечения Интернета он не станет.

А тут еще сама природа воспротивилась стабильной работе Starlink. Специалисты начали наблюдать серию краткосрочных сбоев, когда связь обрывалась на непродолжительное время. Есть догадка, что проблема в обычных голубях, которые повадились сидеть на спутниковых тарелках. Похоже, что пернатые облюбовали тарелки и охотно используют их в качестве насеста. На данный момент никто не проводил никаких тестов, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, которое было сделано экспертом по кибербезопасности и профессором Университета Суррея Аланом Вудвордом.

Наверняка, проблему удастся решить, тем более, что компания работает над новыми терминалами, где мощность и скорость сигнала будет на порядок выше. На данный момент проект Starlink проходит стадию бета-тестирования и услуга доступна лишь небольшому количеству пользователей. Когда сервис повзрослеет и по мере его совершенствования, мы увидим скорости, которых будет достаточно для того, чтобы предложить стабильное интернет-соединение в труднодоступных местах. Но это уйдут годы.

Источник: bbc