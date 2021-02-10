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Первое фото OPPO Find X7 Pro – гигантский шестиугольный модуль камеры

27.11.2023 224 0

Интересно, сколько это весит?

Digital Chat Station обнародовали реальное фото смартфона, считающегося прототипом флагмана OPPO Find X7 Pro. На фото выделяется большой восьмиугольный корпус камеры, размер которого говорит о потенциальных широких возможностях камеры.

 

OPPO Find X7 Pro


Модуль камеры OPPO Find X7 Pro действительно огромен, даже на фоне других флагманов последнего времени. Но стоит отметить, что это может быть только один из прототипов, а окончательный вид смартфона может отличаться.


Ожидается, что OPPO Find X7 Pro получит двойной перископический объектив, о чем свидетельствует значительная толщина. Также он будет иметь дюймовую основную камеру LYTIA LYT900 и использует линзы Hasselblad XCD. Смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen3.


Согласно источникам, дебют OPPO Find X7 Pro состоится в январе следующего года.

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 27.11.2023
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Первое фото OPPO Find X7 Pro – гигантский шестиугольный модуль камеры