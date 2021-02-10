Первое обновление Nothing Phone (2) содержит много улучшений камеры и не только

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Оперативное обновление уже поступает на новые устройства

Похоже программисты компании Nothing чуть-чуть не успели доделать новую прошивку к анонсу смартфона Nothing Phone (2). Вчера, только через 3 дня после анонса, начало распространяться масштабное обновление. И хотя размер у него всего-навсего 104 МБ оно привносит достаточно много улучшений и исправлений ошибок.

Некоторые могут подумать, ну что они там за 3 дня могли напрограммировать, но надо учитывать, что устройства изготавливают заранее и прошивка, которая ссылается на завод была создана несколько месяцев назад.

В официальном журнале изменений обновления программного обеспечения указано, что оно содержит много улучшений, связанных с камерой. К примеру, портретный режим Nothing Phone (2) теперь поддерживает 2x Zoom, удобную функцию, которая выведет вашу портретную фотографию на новый уровень.

Кроме того, с обновлением Nothing Phone(2) теперь поддерживает съемку в режиме 50 Мп, что позволяет получить больше деталей на снимках. Также указано о значительной оптимизации эффективности HDR во всех сферах. Поработали и над алгоритмами 4-кратного и 10-кратного увеличения.

Но это еще не все. В официальном журнале изменений Nothing Phone (2) также отмечено, что качество камеры улучшится в приложениях сторонних разработчиков. Это означает, что фотографии и истории в Instagram и других соцсетях будут лучше.

Наконец, обновление уменьшает задержку при съемке видео. Режимы съемки видео на Nothing Phone(2) также получили улучшенный алгоритм стабилизации. Это позволит вам снимать видео профессионального уровня без необходимости инвестировать в подвес или другое оборудование для стабилизации камеры.

Кроме камеры улучшения затронули автономность и скорость проводной и беспроводной зарядки, скорость работы сканера отпечатков пальца и разблокировку по лицу. Ну и добавили несколько новых обоев, виджетов и вариантов Always-on-Display.

Карл Пэй неоднократно отмечал, что софту в его продукции уделяют большое внимание, и теперь штат программистов значительно увеличили. Будем надеяться, что на доведение прошивки до идеала у них уйдет меньше времени, чем у первого поколения.

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Источник: gsmarena