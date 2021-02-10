Первые фото сделаны на Galaxy S23 Ultra и сравнения с Pixel 7 Pro

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камера может нас удивить

Компания Samsung делает огромное упор на возможностях новой камеры у Galaxy S23 Ultra. Особое внимание уделяется фотографиям с зумом и в темноте. Один из первых владельцев сделал несколько кадров и поделился ими в социальных сетях. На примерах ниже можно видеть съемку в режиме Авто и Ночь.

Также есть примеры фото с 30-кратным приближением и они, честно говоря, заслуживают уважения. Такое качество приближения компактного устройства не демонстрировал ни один производитель.

А вот сравнение с Pixel 7 Pro (справа)

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Источник: Twitter