Первые фото сделаны на Galaxy S23 Ultra и сравнения с Pixel 7 Pro
24.01.2023 692 0
камера может нас удивить
Компания Samsung делает огромное упор на возможностях новой камеры у Galaxy S23 Ultra. Особое внимание уделяется фотографиям с зумом и в темноте. Один из первых владельцев сделал несколько кадров и поделился ими в социальных сетях. На примерах ниже можно видеть съемку в режиме Авто и Ночь.
Также есть примеры фото с 30-кратным приближением и они, честно говоря, заслуживают уважения. Такое качество приближения компактного устройства не демонстрировал ни один производитель.
А вот сравнение с Pixel 7 Pro (справа)
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Источник: Twitter
Дата публикации: 24.01.2023
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