Первые подробности серии Redmi Note 13: Флагманские рамки и изменения в камерах

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Достойная замена бесконечной 12 линейки Redmi Note

Прошлой осенью линейка Redmi Note 12 наделала много шума в индустрии и задала высокую планку для будущих бюджетных устройств от самой компании и ее конкурентов. Но, судя по информации от Digital Chat Station, компания не собирается останавливаться на достигнутом и в линейке Redmi Note 12 еще немного поднимет планку качества.

Удачный эксперимент со сверхтонкими рамками в Redmi Note 12 Turbo решили перенести на новую линейку устройств. Источник уверяет, что новые смартфоны избавятся от пластиковой прослойки между стеклом и рамкой и спереди будут выглядеть от прям по флагмански.

Это довольно приятная новость, потому что тот же POCO F5, несмотря на дешевые материалы корпуса, воспринимается довольно эффектно из-за тонких рамок.

Другой хорошей новостью стал отказ от россыпи ненужных камер заглушек и теперь смартфоны будут иметь по 2 модуля на задней крышке. Рассчитывать на то, что вторым модулем станет телевизор с приближением, наверняка не стоит, поэтому с высокой вероятностью это будет сверхширокоугольный объектив.

К сожалению, как именно будет оформлен новый модуль, информации пока нет, но учитывая, что дата анонса не за горами, информация будет постепенно просачиваться.

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Источник: weibo





