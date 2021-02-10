Первые живые фото Pixel Fold и что известно сейчас

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Первые истоки живых фото Pixel Fold и где бы вы думали - конечно это метро

Пользователь Reddit утверждает, что был в поезде метро в Нью-Йорке и увидел сотрудника Google со сложным пикселем. Он отметил тонкие рамки внешнего дисплея. Телефон был темно-синего или черного цвета. Также он утверждает, что идентифицировал смартфон по фирменному выступу блока камеры Pixel Fold.

После этой утечки очень растет вероятность того, что на майской презентации Google анонсируют складной смартфон. Инженерные образцы обычно выдают работникам незадолго до анонсов. В сети ранее уже появлялись рендеры будущего Pixel Fold.

Также инсайдеры раскрывали достаточно подробные технические характеристики будущего флагмана компании:

Внутренний экран 7.69 дюймов до 120 Гц с разрешением 1840×2208. Панели, изготовленные Samsung

Размеры: 123 мм x 148 мм.

Яркость дисплея до 1200 нит со средней яркостью 800 нит

Pixel fold будет иметь тройную основную камеру.

Основным датчиком будет 64 Мп Sony IMX787 вместе с 12 Mп сверхширокоугольным объективом с сенсором IMX386 и 10.8 Mп телеобъективом S5K3J1

9,5-мегапиксельный объектив S5K3J1 на наружной и внутренней передней камере

Боковой сканер отпечатков пальцев

цвета: мел (белый) и обсидиан (черный).

Ожидаемая цена на старте продаж составит 1,799$.

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Источник: reddit