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Первые живые фото Pixel Fold и что известно сейчас

08.03.2023 43 0

Первые истоки живых фото Pixel Fold и где бы вы думали - конечно это метро

Пользователь Reddit утверждает, что был в поезде метро в Нью-Йорке и увидел сотрудника Google со сложным пикселем. Он отметил тонкие рамки внешнего дисплея. Телефон был темно-синего или черного цвета. Также он утверждает, что идентифицировал смартфон по фирменному выступу блока камеры Pixel Fold.

 

pixel_fold

 

После этой утечки очень растет вероятность того, что на майской презентации Google анонсируют складной смартфон. Инженерные образцы обычно выдают работникам незадолго до анонсов. В сети ранее уже появлялись рендеры будущего Pixel Fold.

 

 

 

Также инсайдеры раскрывали достаточно подробные технические характеристики будущего флагмана компании:

  • Внутренний экран 7.69 дюймов до 120 Гц с разрешением 1840×2208. Панели, изготовленные Samsung
  • Размеры: 123 мм x 148 мм.
  • Яркость дисплея до 1200 нит со средней яркостью 800 нит
  • Pixel fold будет иметь тройную основную камеру.
  • Основным датчиком будет 64 Мп Sony IMX787 вместе с 12 Mп сверхширокоугольным объективом с сенсором IMX386 и 10.8 Mп телеобъективом S5K3J1
  • 9,5-мегапиксельный объектив S5K3J1 на наружной и внутренней передней камере
  • Боковой сканер отпечатков пальцев
  • цвета: мел (белый) и обсидиан (черный).

 

Ожидаемая цена на старте продаж составит 1,799$.

 

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Источник: reddit

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 08.03.2023

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Первые живые фото Pixel Fold и что известно сейчас