Первый взгляд на Honor 100 Pro – реальные фото и видео

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Вживую смартфон еще интереснее

Бренд Honor официально анонсировал смартфоны Honor 100, старт которых намечен на 23 ноября. Серия будет включать аппараты Honor 100 и Honor 100 Pro со значительными отличиями во внешности. Компания обнародовала фото, а в сети уже появилось рекламное и реальное видео Honor 100 Pro﻿.



Honor 100 получил три варианта цвета: черный, белый и градиентное покрытие. Его камера имеет классическую прямоугольную форму со стильной полукруглой декоративной лентой. Посредине расположены две камеры.



Honor 100 Pro имеет четыре цвета: классический черный, белый, а также два двухцветных варианта – голубой и фиолетовый. Модель Pro выделяет использование материалов на задней панели: она состоит из участков стекла и экокожи. Такой нетрадиционный подход создает трудности в производстве, но придает телефону нотку изящества.



Модуль камеры Honor 100 Pro отличается от любого привычного дизайна. Honor 100 Pro имеет три камеры на задней панели с заметной 50 МП основной камерой с оптической стабилизацией изображения. Другие известные характеристики смартфонов – процессор Snapdragon 7 Gen 3 у Honor 100 и Snapdragon 8 Gen 2 у Honor 100 Pro.﻿

Источник: ﻿Gizmochina