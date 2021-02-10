Первый взгляд на OnePlus 12 – что сейчас известно о будущем флагмане бренда

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Заряженный флагман, но без влагозащиты

OnePlus готовится представить свой новый флагманский смартфон OnePlus 12 – смартфон получит чипсет Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, возможно даже с опцией до 24 ГБ оперативной памяти как у Ace 2 Pro.

Кроме того, смартфон будет иметь новую систему охлаждения Tiangong с большой паровой камерой для эффективного отвода тепла. Ожидается дисплей диагональю 6,82" от BOE с разрешением 1440x3168 пикселей и частотой обновления 120 Гц – один из лучших на рынке.

Относительно камер OnePlus 12 получит три модуля камеры: 50 Мп основная (Sony IMX 966 с OIS) + 50 Мп широкоугольная (IMX 581) + 64 Мп с 3x оптическим зумом и OIS. Фронтальная камера будет иметь 32 Мп.

Аккумулятор – 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Также будет поддержана беспроводная зарядка 50 Вт, интерфейс USB Type-C 3.2. К сожалению, защита смартфона будет всего по стандарту IP64.

Традиционно, сначала OnePlus 12 будет анонсирован в Китае в декабре 2023 года, а затем появится на глобальных рынках примерно через три месяца после этого. Примерная цена базовой модели составит $749.

OnePlus 12 имеет все шансы стать крутым решением для тех, кому нужны качественные камеры в небольшом корпусе, быстрой зарядкой и другими премиальными фишками.

Источник - didgital chat station