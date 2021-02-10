Первые 100 экземпляров Nothing phone (1) будут распроданы на аукционе

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Он пройдет ещё до презентации.

В сотрудничестве с сервисом StockX, компания Nothing выставит на аукцион первые сто экземпляров своего дебютного смартфона Nothing phone (1). Аукцион будет длиться с 16.00 21 июня до 16.00 23 июня. 100 людей, сделавших самые высокие ставки, получат желанную новинку в течении 5 недель после его завершения.

Стоит сказать, что аукцион пройдет более чем за две недели до официальной презентации, которая состоится только 12 июля. То есть эти сто счастливчиков смогут ознакомиться с устройствами задолго до того, как они станут доступны для широких масс.

Напомним, что Nothing phone (1) получит 6,6-дюймовый экран разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 7 Gen1, камеру с двумя объективами, главным на 50 Мп и ультраширокоугольным на 8 Мп. За автономность новинки будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки. Отличительной чертой Nothing phone (1) станет фирменный "прозрачный" дизайн и белые вставки на задней панели, которые получать возможность светиться, исполняя роль индикатора событий. Рекомендованная цена на новинку будет установлена на уровне 500 долларов США.

Нужно признать, что глава компании Карл Пей умеет создавать хайп. Стоит вспомнить тот же OnePlus One, который продавался исключительно по инвайтам, которые можно было получить участвуя в различных конкурсах и мироприятиях.

Источник: gizmochina