Первые подробности о Samsung Galaxy F41

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Samsung Galaxy F41: характеристики и изображения

Буквально пару дней назад стало известно, что в портфолио смартфонов Samsung появится еще одна линейка — Galaxy F. Ориентирована она будет на рынок Индии и акцент сделают на камере. Другими словами, компания намерена выпустить серию доступных камерофонов.

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Откроет линейку новых аппаратов Galaxy F41 и благодаря базе данных Google Play Console мы знаем уже ряд характеристик новинки. Если сведения достоверны, то смартфон удостоится дисплея разрешением FullHD+ и каплевидного выреза под селфи-модуль.

Аппаратной основой устройства станет фирменный чип Exynos 9611 в связке с 6 Гб оперативной памяти. Объем флеш-накопителя не назван, но есть упоминание о возможности его расширения благодаря поддержке карт microSD.

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По слухам, продаваться Samsung Galaxy F41 будет через онлайн-каналы, а позже он может добраться и до розничных сетей. Ходят слухи, что при создании устройства за основу взяли Galaxy M31, которому устроили апгрейд камеры. Те характеристики, которые были найдены в Google Play Console, пока, подтверждают эти предположения. Анонс смартфона может состояться до конца текущего месяца и ценник на него не превысит отметку $270.

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Источник: techradar