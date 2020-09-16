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Новый Samsung Galaxy Z Fold 2 только в Южной Корее заказали более 60000 раз

16.09.2020 293 0

Как ни странно, но дорогущий Galaxy Z Fold 2 пользуется бешеным спросом.

Galaxy Z Fold 2

 

Несмотря на все сомнения скептиков, «раскладушки» от Samsung очень даже интересны публике. Прошлый Galaxy Fold собрал неплохую кассу, но, похоже, его преемник может не только повторить успех своего предшественника, но и обновить рекорд.

 

Несколько южнокорейских изданий сообщают, что на покупку нового флагмана уже было отправлено 50 000 предзаказов – новый рекорд. И, судя по всему, сюда не входят 10000 единиц, которые могут быть приобретены в обмен на старые Galaxy Fold. Samsung предложили покупателям своеобразный трейд-ин – пользователи имеют возможность принести свой старый Fold в магазин Samsung Digital Plaza и получить новинку со значительной скидкой.

 

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Samsung начнет отправку предзаказанных смартфонов уже сегодня, а в магазины Galaxy Z Fold 2 поступят 18-го сентября, то есть в эту пятницу. При этом покупатели имеют возможность приобрести новый складной смартфон в одном из других онлайн-магазинов.

 

рекламный постер Z Fold 2

 

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Кстати, недавно анонсированная ограниченная серия, созданная совместно с дизайнером Томом Брауном, также оказалась довольно популярной - Samsung сообщила о 230000 регистраций и была вынуждена прибегнуть к лотерейной системе, так как в Корее доступно всего 1000 единиц (из 5000, доступных по всему миру).

 

После этого верить в то, что Samsung могут вернуться на первое место по продажам среди всех производителей смартфонов в мире, становится очень просто.

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Galaxy Fold Z 2 Thom Browne Edition

 

Та самая версия от Тома Брауна

 

Источник: Android Headlines


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Samsung Samsung Galaxy Z Fold 2
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 16.09.2020

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