Новый Samsung Galaxy Z Fold 2 только в Южной Корее заказали более 60000 раз

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Как ни странно, но дорогущий Galaxy Z Fold 2 пользуется бешеным спросом.

Несмотря на все сомнения скептиков, «раскладушки» от Samsung очень даже интересны публике. Прошлый Galaxy Fold собрал неплохую кассу, но, похоже, его преемник может не только повторить успех своего предшественника, но и обновить рекорд.

Несколько южнокорейских изданий сообщают, что на покупку нового флагмана уже было отправлено 50 000 предзаказов – новый рекорд. И, судя по всему, сюда не входят 10000 единиц, которые могут быть приобретены в обмен на старые Galaxy Fold. Samsung предложили покупателям своеобразный трейд-ин – пользователи имеют возможность принести свой старый Fold в магазин Samsung Digital Plaza и получить новинку со значительной скидкой.

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Samsung начнет отправку предзаказанных смартфонов уже сегодня, а в магазины Galaxy Z Fold 2 поступят 18-го сентября, то есть в эту пятницу. При этом покупатели имеют возможность приобрести новый складной смартфон в одном из других онлайн-магазинов.

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Кстати, недавно анонсированная ограниченная серия, созданная совместно с дизайнером Томом Брауном, также оказалась довольно популярной - Samsung сообщила о 230000 регистраций и была вынуждена прибегнуть к лотерейной системе, так как в Корее доступно всего 1000 единиц (из 5000, доступных по всему миру).

После этого верить в то, что Samsung могут вернуться на первое место по продажам среди всех производителей смартфонов в мире, становится очень просто.

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Источник: Android Headlines



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