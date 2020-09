Посмотрите на One UI 3.0: оформление оболочки на скриншотах

915

В сеть выложили скриншоты One UI 3.0 от Samsung

В августе Samsung объявила о старте программы бета-тестирования фирменной прошивки One UI 3.0 для флагманов серии Galaxy S20. Сегодня началось развертывание обновления для зарегистрированных разработчиков в США и Южной Корее. В сети стали появляться скриншоты и подробности о One UI 3.0, касающиеся тех изменений, которые получит ПО на базе Android 11.

Читать также: Samsung анонсировала новые датчики ISOCELL: от 32 Мп до 108 Мп и размер пикселя имеет значение

Те, кто смог первыми опробовать новую прошивку говорят о том, что она далека от стабильности и наблюдаются сбои, торможения и глюки в ее работе. Так, панель быстрых настроек выглядит размыто и как-то исправить этот недостаток не получается. В числе обновлений разработчики отмечают переработанный интерфейс, перерисованное меню настроек, а также изменения произошли с экраном блокировки и контекстным меню приложений.

Также известно о том, что в One UI 3.0 появится быстрый доступ к наиболее важным настройкам, изменится календарь с возможностью более гибкой настройки напоминаний, в цифровом благополучии появится еженедельный отчет и анализ в сравнении с предыдущим периодом. Теперь будет возможность вернуться к исходной версии фотографии, отменив все внесенные изменения в фоторедакторе. Среди прочих изменений отметим возможность быстрого удаления повторяющихся контактов, в приложении «Сообщения» появилась корзина, улучшены виджеты Always on Display, можно будет включать и отключать вызовы и уведомления на других гаджетах, используя Bixby.

Читать также: У Samsung появится новая линейка смартфонов с акцентом на камеру

Весит One UI 3.0 более 2,5 Гб и поставляется с патчем безопасности на 1 сентября 2020 года. Когда компания намерена выкатить публичную бета-версию, не сообщается. Как и предпочитает она не озвучивать список всех устройств, которые получат One UI 3.0.



Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.

Источник: xda developers