Первые подробности о Xiaomi 12 Lite и Xiaomi 12 Lite Zoom

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Молодежно, задорно и попытка найти баланс

Xiaomi пообещала первой выпустить флагман с Snapdragon 8 Gen 1. Известно, что им станет Xiaomi 12 и он будет центральной моделью серии, куда войдут Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra. Но новинок в этой линейке будет куда больше и к уже названым устройствам должны присоединиться Xiaomi 12 Lite и Xiaomi 12 Lite Zoom.

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Сетевым источникам удалось разузнать, что Xiaomi 12 Lite получил кодовое имя Taoyao и будет построен на базе чипа Snapdragon 778G или Snapdragon 780G+. На передней панели должны установить 120-герцовый дисплей разрешением 2400х1080 точек и на тыльной стороне систему из трех датчиков изображения, где в паре с основным сенсором Samsung ISOCELL GW3 на 64 Мп будет работать ультраширик и макродатчик. В плане дизайна Xiaomi 12 Lite будет очень схож с Xiaomi Civi.

Xiaomi 12 Lite Zoom имеет кодовое имя «Zijin» и в плане аппаратной платформы ему также приписывают Snapdragon 778 или Snapdragon 780G+. По частоте обновления и разрешению дисплея также нет никаких отличий от Xiaomi 12 Lite, но известно, что диагональ составит 6,55 дюйма. Уже из названия смартфона понятно, что акцент сделан на камере, которая позволит делать снимки с приближением и в состав сенсоров основной камеры войдет телеобъектив.

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Анонс Xiaomi 12 Lite и Xiaomi 12 Lite Zoom может состояться в марте следующего года. Смартфоны «из коробки» должны получить фирменную оболочку MIUI 13 на базе Android 12.

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Источник: Xiaomiui