Серия Redmi K50: модели, характеристики и время выхода
Четыре смартфона и все с разными чипами
Redmi, который получил статус суббренда, ударными темпами развивает свои линейки устройств. Все идет к тому, что компания и дальше будет идти курсом на раздутие модельного ряда. Так, в следующем году выйдет серия Redmi K50, которая будут насчитывать минимум четыре модели.
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По данным известного сетевого информатора Digital Chat Station, дебют Redmi K50 придется на конец февраля. Ходят слухи, что нас ждет разнообразие чипов: Dimensity 7000, Dimensity 9000, Snapdragon 870 и Snapdragon 8 Gen 1. Предположительно, топовая платформа от Qualcomm достанется Redmi K50 Pro, а оставшиеся три чипсета распределят между собой Redmi K50, Redmi K50 Gaming Edition и Redmi K50 Pro Gaming Edition.
Все смартфоны серии должны получить OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц, от 6 Гб оперативной памяти и от 128 Гб постоянной, тройную тыльную камеру с ключевым датчиком разрешением 50 Мп, 64 Мп или 108 Мп в зависимости от модели. Емкость аккумулятора не будет меньше 4000 мАч и обязательно предложат быструю зарядку. Все новинки могут «из коробки» получить MIUI 13, но вот будет она базироваться на Android 11 или Android 12, информации нет.
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Источник: mydrivers
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