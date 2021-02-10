Redmi 10 (2022) все ближе к анонсу
Бюджетка для нетребовательных и экономных
Известно, что готовится к выходу Redmi 10 (2022), который составит компанию Redmi 10, выпущенному на рынок в августе нынешнего года и Redmi 10 Prime, дебютировавшему в Индии в сентябре. Новинка уже сертифицирована рядом ведомств, включая Федеральную комиссию по связи США (FCC), где появилась информация, что доступна она будет в двух модификациях с 4/64 Гб и 4/128 Гб памяти.
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Redmi 10 (2022) удостоится операционной системы Android 11 с оболочкой MIUI 12.5, дисплея диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.
Аппаратной основой смартфона послужит восьмиядерный процессор Helio G88. Основная камера будет обладать тремя датчиками, где главный на 50 Мп OmniVision OV50C40 или Samsung S5KJN1. Ассистировать ему должен ширик на 8 Мп Sony IMX355, а также предложат датчик глубины на 2 Мп GC02M1B или OmniVision OV02B1B. Когда Redmi 10 (2022) дебютирует, информации нет.
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Источник: gizchina
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