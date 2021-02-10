Redmi 10 (2022) все ближе к анонсу

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Бюджетка для нетребовательных и экономных

Известно, что готовится к выходу Redmi 10 (2022), который составит компанию Redmi 10, выпущенному на рынок в августе нынешнего года и Redmi 10 Prime, дебютировавшему в Индии в сентябре. Новинка уже сертифицирована рядом ведомств, включая Федеральную комиссию по связи США (FCC), где появилась информация, что доступна она будет в двух модификациях с 4/64 Гб и 4/128 Гб памяти.

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Redmi 10 (2022) удостоится операционной системы Android 11 с оболочкой MIUI 12.5, дисплея диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

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Аппаратной основой смартфона послужит восьмиядерный процессор Helio G88. Основная камера будет обладать тремя датчиками, где главный на 50 Мп OmniVision OV50C40 или Samsung S5KJN1. Ассистировать ему должен ширик на 8 Мп Sony IMX355, а также предложат датчик глубины на 2 Мп GC02M1B или OmniVision OV02B1B. Когда Redmi 10 (2022) дебютирует, информации нет.

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Источник: gizchina