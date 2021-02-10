Первые слухи о Xiaomi Civi Pro

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Xiaomi Civi исполнилось полгода и компания решила, что пора прокачать смартфон. К выходу готовится новинка, которая может выйти на рынок как Xiaomi Civi Pro или Xiaomi Civi 2. Представить ее могут уже в марте или апреле нынешнего года.

Новинка должна удостоится 120-герцового OLED‑дисплея диагональю 6,55 дюйма и разрешением FullHD+. В качестве аппаратной платформы могут предложить чипсет Snapdragon 778G или новый Snapdragon 778+. На тыльной стороне Xiaomi Civi Pro или Xiaomi Civi 2 установят трио датчиков, где помимо главного предложат широкоугольный и модуль для макросъемки. Оптический стаб смартфону не положен, это прерогатива флагманов.

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Поставляться Xiaomi Civi Pro или Xiaomi Civi 2 должен с предустановленной операционной системой Android 12 с интерфейсом MIUI 13. Емкость батареи не указана, но можно говорить о том, что она будет не менее 4500 мАч и предложат поддержку быстрой зарядки мощностью не менее 67 Вт. Предполагается, что новинка, как и Xiaomi Civi станет эксклюзивом для рынка Китая.

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Источник: xiaomiui