Redmi K50 на качественных рендерах + характеристики

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Дизайн в стиле устройств Vivo и под вопросом аппаратная платформа

Вчера известный сетевой информатор @OnLeaks выставил на всеобщее обозрение изображение Redmi K50 Pro и позволил взглянуть на дизайн Realme GT Neo 3. Сегодня же он решил показать то, как будет выглядеть Redmi K50. Как оказалось, отличия от «прошки».

Как и Redmi K50 Pro, новинка очень схожа с Xiaomi Civi. Перед нами аппарат обладающий прямым AMOLED‑дисплеем с достаточно толстым подбородком. Основная камера получила прямоугольную площадку с тремя датчиками изображения, все они одинакового размера. В отличие от Redmi K50 Pro ключевой датчик здесь не выделяется своими габаритами. Предполагается, что это ансамбль из сенсоров разрешением 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп.

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Сообщается, что диагональ экрана Redmi K50 составит 6,6 дюйма и разрешение FullHD+ с кадровой частотой 120 Гц. Предложили ИК-порт, сканер отпечатков пальцев в клавише блокировки на боковой грани и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Руководить работой устройства станет операционная система Android 12 с оболочкой MIUI. Предполагается, что оценить смартфон могут в $402.

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Источник: bestopedia