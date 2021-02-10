Характеристики Redmi 10A: унылая бюджетка

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Все кроме памяти и емкости аккумулятора более чем скромно

Меньше двух недель назад состоялась премьера Redmi 10 2022, а теперь компания готовится представить его упрощенную версию — Redmi 10A. Это будет аппарат начального уровня для пользователей с ограниченным бюджетом. Информация о характеристиках Redmi 10A была найдена на просторах китайского сертификационного ведомства TENAA. К сожалению, изображения модели еще не добавлены в базу данных.

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Сообщается, что Redmi 10A заключен в корпус с габаритами 164,9х77х9 мм и весом 194 грамма. Передняя панель отдана под 6,53-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1600х720 точек. Основная камера одиночная разрешением 13-мегапикселей и спереди предложили модуль на 5-мегапикселей.

Упоминается неизвестной модели восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,0 ГГц и, возможно, это Helio G25. Обещано 2/4/6/8 Гб оперативной памяти и 32/64/128/256 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка мощностью 10 Вт. Из упрощений в Redmi 10A — отсутствие сканера отпечатков пальцев. А вот в чем не будет недостатка, так это в выборе расцветки. Их будет аж 12: черный, серый, серебристый, белый, красный, оранжевый, желтый, синий, зеленый, голубой, фиолетовый и розовый.

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Стоит оговориться, что все приведенные выше характеристики присущи китайской версии Redmi 10A, тогда как глобальный вариант будет отличаться минимум объемом памяти и биометрией. Сертификация в Федеральной комиссии по связи США (FCC) показала, что смартфон будет представлен в четырех модификациях: 2/32 Гб, 3/32 Гб, 3/64 Гб и 4/128 Гб. Работать Redmi 10A должен под управлением Android 12 и предложит сканер отпечатков пальцев.

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Источник: gizmochina