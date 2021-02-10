Первый взгляд на смартфон Geely

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Получен патент на мобильник в двух вариантах исполнения основной камеры

Осенью прошлого года стало известно, что китайский автогигант Geely намерен выйти на рынок смартфонов. Тогда было объявлено, что будет создана специальная компания, которая займется созданием мобильного устройства и в планах выпустить первый гаджет в 2023 году. Уже и цель по продажам первенца поставлена — 3 млн единиц.

Geely идет по пути осуществления задуманного и создала компанию Hubei Xingji Times Technology Co.Ltd, которая и будет отвечать за смартфонный бизнес автогиганта. На днях «дочка» зарегистрировала в Государственном ведомстве по интеллектуальной собственности в Китае патент, демонстрирующий внешний вид будущего устройства компании.

Лицевая панель оформлена по шаблону наших дней, где предложили тонкорамочный дисплей и круглый вырез под фронталку. А вот тыльная крышка оформлена с заявкой на оригинальность. Точнее дизайн основной камеры смотрится достаточно свежо на фоне современных решений. На выбор два варианта исполнения.

В первом случае площадка тыльной камеры круглой формы, но три датчика изображения отправили внутрь равностороннего треугольника с закругленными углами. Другой вариант подразумевает расположение трех сенсоров, светодиодной вспышки и прочих датчиков внутри пятиугольника. Какой из двух вариантов в итоге предложит первенец Geely сейчас утверждать не возьмется никто.

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Источник: mydrivers