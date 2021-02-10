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PETA назвала Apple компанией года за прекращение использования кожи животных в аксессуарах

12.12.2023 105 0

Компания года

Apple в этом году получила награду от PETA и стала ее любимицей. Компания по защите прав животных, известная своей противоречивой рекламой, назвала производителя iPhone компанией года за то, что она перестала использовать кожу в аксессуарах.

зуеф

В сентябре Apple объявила, что больше не будет использовать кожу в рамках своей цели сделать все свои продукты углеродно-нейтральными до 2030 года. Компания заявила, что аксессуары для iPhone и ремешки для Apple Watch будут производиться с использованием саржевой ткани с "замшевым эффектом" под названием FineWoven, которая производится преимущественно из переработанных материалов.

"Будучи крупнейшей компанией в мире, Apple Inc. идет навстречу потребителям и подает отличный пример другим ведущим компаниям, отказываясь от кожи", - говорится в заявлении PETA.

apple

В прошлом году мировой рынок кожи оценивался в 440 миллиардов долларов и, по прогнозам Fortune Business Insights, к 2032 году вырастет до 740 миллиардов долларов. Хотя модные бренды, особенно производители обуви, такие как Hermès, Prada, Nike и Adidas, являются крупнейшими покупателями кожи, предприятия автомобильной и технологической отраслей используют ее в своих изделиях, все же есть компании, которые отказываются от использования кожи.

Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 12.12.2023
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PETA назвала Apple компанией года за прекращение использования кожи животных в аксессуарах