Итоги года: самые лучшие смартфоны OnePlus за 2023 год. ТОП-6 бюджетников, младших флагманов и топовых устройств
До конца года остаются считанные дни, и это означает, что нужно подводить итоги лучших телефонов. Мы уже делали такие рейтинги со смартфонами Xiaomi, Realme и Moto, а сегодня очередь дошла до бренда OnePlus, продукция которого любима у многих пользователей.
Мы подготовили подборку, состоящую из 6 лучших телефонов OnePlus, вышедших в течение 2023 года. Если вы плохо знакомы с ассортиментом данной компании или еще не покупали мобильные устройства от нее, самое время исправить.
ТОП-6 лучших телефонов OnePlus за 2023 год
Большинство смартфонов, которые мы сейчас рассмотрим, относятся к среднебюджетному и флагманскому ценовому сегменту. Характеристики этих моделей впечатляют, и некоторые из них являются абсолютными «ТОПами за свои деньги». Но будут и более бюджетные варианты тоже с приятными характеристиками.
OnePlus Open
Начнём с топового смартфона, имеющего складную конструкцию. Параметры здесь шикарные, и цена соответствующая. Основной AMOLED-экран диагональю 7.82 дюйма и разрешением 2268 x 2440 пикселей поддерживает технологию LTPO 3 и выдает пиковую яркость 2800 нит. Частота обновления стандартная – 120 Гц.
Дополнительный дисплей OnePlus Open имеет аналогичные характеристики, вот только диагональ уже 6.31 дюйм, а разрешение – 1116 x 2484 пикселей. Смартфон достаточно большой и очень тяжелый. В сложенном виде его габариты составляют 153.4 x 73.3 x 11.7 мм, а в разложенном – 153.4 x 143.1 x 5.8, вес 240 грамм.
Процессор OnePlus Open очень мощный и однозначно относится к флагманскому сегменту – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с 16 ГБ оперативной памяти. Постоянный накопитель идет на 512 ГБ. Это единственная модификация, в которой можно приобрести аппарат.
Камеры OnePlus Open тоже флагманские и крутые: основной 48-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, 64-мегапиксельное телефото с OIS и 3-кратным оптическим зумом и ультраширик на 48 Мп. Есть калибровка цветов от Hasselblad. Фронтальных камеры две – одна на 20 Мп, вторая – на 32 Мп.
OnePlus Open может похвастаться стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. Емкость аккумулятора – 4805 мАч, а проводная зарядка с мощностью 67 Вт. Беспроводная зарядка отсутствует и это очень грустно, ведь стоит смартфон очень дорого.
Оценки
Камеры: 10/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 10/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы
+ Два крутых экрана
+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
+ Отличные камеры
+ Влагозащита IPX4
Минусы
- Большой вес
- высокая цена
- Только один вариант памяти
OnePlus 12
Это новый базовый флагман от OnePlus, подробный обзор которого вы можете найти на нашем сайте. Начнём, как обычно, с экрана. Здесь установлен 6.82-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 1440 x 3168 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит.
В материалах корпуса OnePlus 12 используется стекло и алюминий, а от пыли и брызг есть защита по стандарту IP65. Смартфон громоздкий и тяжелый – 163.3 x 75.8 x 9.2 мм при весе 220 граммов. В качестве процессора выступает новый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, для которого не страшны какие-либо нагрузки.
Предлагаются четыре модификации памяти: 12/256, 16/512, 16/1 ТБ и 24/1 ТБ. Тройная камера поражает отличными характеристиками: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, перископное телефото на 64 Мп и ультраширик на 48 Мп. Максимальное качество для записи видео – 8K@24fps. Фронталка разрешением 32 Мп создает отличные селфи.
Автономность является еще одним преимуществом OnePlus 12 благодаря аккумулятору на 5400 мАч. Мощность зарядок очень хорошая: проводная идет на 100 Вт, а беспроводная на 50 Вт. Также имеется реверсивная зарядка беспроводной связи с символической мощностью 10 Вт.
Оценки
Камеры: 10/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 10/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 10/10
Плюсы
+ Премиальные материалы корпуса
+ LTPO AMOLED -экран с пиковой яркостью 4500 нит
+ Snapdragon 8 Gen 3
+ Отличный набор камер
+ Батарея емкостью 5400 мАч
+ Проводная зарядка 100 Вт и беспроводная 50 Вт
Минусы
- Телефон большой и тяжелый
- Нет влагозащиты по стандарту IP68 ( только IP65)
OnePlus Ace 2 Pro
Далее обсудим среднебюджетник с топовым железом – OnePlus Ace 2 Pro. С виду данная модель практически не отличается от флагманского OnePlus 12, только блок камер меньше. Задняя крышка стеклянная, но каркас выполнен из пластика. Габариты OnePlus Ace 2 Pro составляют 163.1 x 74.2 x 9 мм весом 210 граммов.
Теперь об экране: смартфон может похвастаться AMOLED-экраном разрешением 1240 x 2772 пикселей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.
Процессор является главным преимуществом OnePlus Ace 2 Pro, поскольку здесь установлен флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Вы можете не беспокоиться как о повседневном использовании, так и о мощных играх и других требовательных задачах. На выбор предлагается три модификации – 12/256, 16/512 и 24/1 ТВ.
Камеры OnePlus Ace 2 Pro хорошие, но не выходят за пределы среднебюджетного сегмента. К главному 50-мегапиксельному модулю с оптической стабилизацией претензий нет: он отлично справляется и днем, и ночью.
А вот ультраширик на 8 Мп уже хуже и до флагманского уровня не дотягивает. Но все равно результаты нормальные. Запись видео доступна в максимальном качестве 4K@/60fps, что является оптимальным вариантом.
К автономности OnePlus Ace 2 Pro не придерешься. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечит до двух дней работы при умеренном использовании, а заряд оперативно восполнит 150-ваттная технология.
Оценки
Камеры: 8/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 9/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 10/10
Плюсы
+ Хороший экран
+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
+ Хороший модуль основной камеры
+ Аккумулятор на 5000 мАч
+ Проводная 150-ваттная зарядка
Минусы
- В материалах корпуса есть пластик
- Запись видео на фронтальную камеру только у 1080p@30fps
OnePlus Ace 2
Это более упрощенный среднебюджетник, прежде всего отличающийся от версии Pro процессором и мощностью зарядки. Здесь также установлен 6.74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1240 x 2772 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Задняя крышка стеклянная, а грани алюминиевые, в отличие от Ace 2 Pro, у которого пластиковый каркас. Странно, почему бренд сделал наоборот.
В качестве процессора у OnePlus Ace 2 установлен Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который немного слабее Snapdragon 8 Gen 2, но все равно демонстрирует отличные результаты. Объем памяти можно выбрать на 12/256, 16/256 или 16/512 ГБ.
Основная камера OnePlus Ace 2 такая же, как у Ace 2 Pro – это тройной модуль на 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Фронтальная 16-мегапиксельная камера делает хорошие селфи, но видео пишет только в 1080p@30fps.
Батарея смартфона имеет стандартную емкость 5000 мАч, а мощность зарядки снижена до 100 Вт, если сравнивать со старшей версией.
Оценки
Камеры: 8/10
Игровая производительность: 9/10
Экран: 9/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 10/10
Плюсы
+ Премиальные материалы корпуса
+ Хорошая производительность
+ Неплохой набор камер
+ Отличная автономность
+ Мощность зарядки 100 Вт
Минусы
- Большие габариты и вес
- Ультраширик без автофокусировки
- Запись видео на фронталку в 1080p@30fps
OnePlus Nord 3
Еще одним достойным субфлагманом является OnePlus Nord 3 с 6.74-дюймовым Fluid AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1450 нит. Радует наличие защиты от брызг IP54. Корпус стеклянный, но рамки выполнены из пластика. По размерам все стандартно – 162 x 75.1 x 8.2 мм при весе 193.5 грамма.
Установленный процессор Mediatek Dimensity 9000 относится к предфлагманскому уровню и без проблем справляется со всеми требовательными задачами. Модификацию можно выбрать на 8/128 или 16/256 ГБ. В качестве операционной системы используется Android 13 с фирменной OxygenOS 13.1.
Набор камер стандартный для субфлагманов OnePlus: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп, макро на 2 Мп и 16-мегапиксельная фронталка. Многие среднебюджетники этого бренда оснащены камерами с аналогичными характеристиками, так что здесь ничего нового и интересного.
Батарея тоже привычная и вопросов не вызывает – емкость 5000 мАч, благодаря которой вы сможете не заряжать телефон полтора-два дня. Мощность зарядки поменьше, чем у вышеупомянутых моделей, но тоже хорошая. Это 80 Вт и, как заявляет производитель, до 100% аппарат заряжается всего за 32 минуты.
Оценки
Камеры: 8/10
Игровая производительность: 8/10
Экран: 9/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 9/10
Плюсы
+ Fluid AMOLED экран с пиковой яркостью 1450 нит
+ Отличный процессор Mediatek Dimensity 9000
+ Неплохая основная камера с OIS
+ Хорошие камеры
+ Аккумулятор на 5000 мАч с 80-ваттной зарядкой
Минусы
- Пластиковые рамки
- В базовой версии только 8 ГБ ОЗУ
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G
В заключение ознакомимся с самой бюджетной моделью из сегодняшней подборки – OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Это доступный телефон начального уровня, который подойдет нетребовательным пользователям. Параметры достаточно просты: IPS-экран разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 680 нит, процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.
Как и у всех бюджетников, здесь предусмотрена возможность установить карту SD, а также аудиоджек. Камеры тоже начального уровня: основной модуль 108 Мп + макро и датчик увеличения глубины сцены по 2 Мп. Фронталка хорошая, на 16 Мп. Запись видео на все камеры возможна только в 1080p@30fps.
Корпус OnePlus Nord CE 3 Lite 5G полностью выполнен из пластика, но дизайн довольно привлекательный. Модель предлагается в цветах Pastel Lime и Chromatic Gray. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает 67-ваттную проводную зарядку.
Оценки
Камеры: 6/10
Игровая производительность: 6/10
Экран: 6/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы
+ Частота обновления экрана 120 Гц
+ Поддерживается SD -карта
+ Есть аудиоджек
+ Отличная автономность
Минусы
- Слабый процессор Snapdragon 695 5G
- пластиковый корпус
- Запись видео только в 1080p@30fps
- IPS -экран вместо AMOLED
Выводы
Теперь вы знаете, какие смартфоны OnePlus являются лучшими в 2023 году. Нам осталось только подвести краткие выводы и обозначить наиболее крутые модели по конкретным параметрам:
- Лучший складной телефон OnePlus в 2023 году – OnePlus Open ;
- Лучший флагман OnePlus в 2023 году – OnePlus 12 ;
- Лучший оптимальный субфлагман OnePlus в 2023 году – OnePlus Ace 2 ;
- Лучший младший флагман OnePlus с крутой производительностью в 2023 году – OnePlus Ace 2 Pro ;
- Лучший среднебюджетник OnePlus в 2023 году – OnePlus Nord 3 ;
- Лучший бюджетник OnePlus в 2023 году – OnePlus Nord CE 3 Lite 5G .
Расскажите в комментариях, какой смартфон OnePlus понравился вам больше всего.