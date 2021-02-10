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До конца года остаются считанные дни, и это означает, что нужно подводить итоги лучших телефонов. Мы уже делали такие рейтинги со смартфонами Xiaomi, Realme и Moto, а сегодня очередь дошла до бренда OnePlus, продукция которого любима у многих пользователей.

Мы подготовили подборку, состоящую из 6 лучших телефонов OnePlus, вышедших в течение 2023 года. Если вы плохо знакомы с ассортиментом данной компании или еще не покупали мобильные устройства от нее, самое время исправить.

ТОП-6 лучших телефонов OnePlus за 2023 год

OnePlus Open

OnePlus 12

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Выводы

Большинство смартфонов, которые мы сейчас рассмотрим, относятся к среднебюджетному и флагманскому ценовому сегменту. Характеристики этих моделей впечатляют, и некоторые из них являются абсолютными «ТОПами за свои деньги». Но будут и более бюджетные варианты тоже с приятными характеристиками.

OnePlus Open

OnePlus Open

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Начнём с топового смартфона, имеющего складную конструкцию. Параметры здесь шикарные, и цена соответствующая. Основной AMOLED-экран диагональю 7.82 дюйма и разрешением 2268 x 2440 пикселей поддерживает технологию LTPO 3 и выдает пиковую яркость 2800 нит. Частота обновления стандартная – 120 Гц.

Дополнительный дисплей OnePlus Open имеет аналогичные характеристики, вот только диагональ уже 6.31 дюйм, а разрешение – 1116 x 2484 пикселей. Смартфон достаточно большой и очень тяжелый. В сложенном виде его габариты составляют 153.4 x 73.3 x 11.7 мм, а в разложенном – 153.4 x 143.1 x 5.8, вес 240 грамм.

Процессор OnePlus Open очень мощный и однозначно относится к флагманскому сегменту – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с 16 ГБ оперативной памяти. Постоянный накопитель идет на 512 ГБ. Это единственная модификация, в которой можно приобрести аппарат.

Камеры OnePlus Open тоже флагманские и крутые: основной 48-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, 64-мегапиксельное телефото с OIS и 3-кратным оптическим зумом и ультраширик на 48 Мп. Есть калибровка цветов от Hasselblad. Фронтальных камеры две – одна на 20 Мп, вторая – на 32 Мп.

OnePlus Open может похвастаться стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. Емкость аккумулятора – 4805 мАч, а проводная зарядка с мощностью 67 Вт. Беспроводная зарядка отсутствует и это очень грустно, ведь стоит смартфон очень дорого.

СКЛАДНОЙ СМАРТФОН С ДВУМИ ЭКРАНАМИ OnePlus Open Оценки

Камеры: 10/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Два крутых экрана

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

+ Отличные камеры

+ Влагозащита IPX4

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Минусы

- Большой вес

- высокая цена

- Только один вариант памяти 16/512 - від 87 725 грн

OnePlus 12

OnePlus 12

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Это новый базовый флагман от OnePlus, подробный обзор которого вы можете найти на нашем сайте. Начнём, как обычно, с экрана. Здесь установлен 6.82-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 1440 x 3168 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит.

В материалах корпуса OnePlus 12 используется стекло и алюминий, а от пыли и брызг есть защита по стандарту IP65. Смартфон громоздкий и тяжелый – 163.3 x 75.8 x 9.2 мм при весе 220 граммов. В качестве процессора выступает новый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, для которого не страшны какие-либо нагрузки.

Предлагаются четыре модификации памяти: 12/256, 16/512, 16/1 ТБ и 24/1 ТБ. Тройная камера поражает отличными характеристиками: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, перископное телефото на 64 Мп и ультраширик на 48 Мп. Максимальное качество для записи видео – 8K@24fps. Фронталка разрешением 32 Мп создает отличные селфи.

Автономность является еще одним преимуществом OnePlus 12 благодаря аккумулятору на 5400 мАч. Мощность зарядок очень хорошая: проводная идет на 100 Вт, а беспроводная на 50 Вт. Также имеется реверсивная зарядка беспроводной связи с символической мощностью 10 Вт.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФЛАГМАН OnePlus 12 Оценки

Камеры: 10/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Премиальные материалы корпуса

+ LTPO AMOLED -экран с пиковой яркостью 4500 нит

+ Snapdragon 8 Gen 3

+ Отличный набор камер

+ Батарея емкостью 5400 мАч

+ Проводная зарядка 100 Вт и беспроводная 50 Вт

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Минусы

- Телефон большой и тяжелый

- Нет влагозащиты по стандарту IP68 ( только IP65) 12/256 - очікується 16/512 - очікується 16/1 ТБ - очікується 24/1 ТБ - очікується

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2 Pro

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Далее обсудим среднебюджетник с топовым железом – OnePlus Ace 2 Pro. С виду данная модель практически не отличается от флагманского OnePlus 12, только блок камер меньше. Задняя крышка стеклянная, но каркас выполнен из пластика. Габариты OnePlus Ace 2 Pro составляют 163.1 x 74.2 x 9 мм весом 210 граммов.

Теперь об экране: смартфон может похвастаться AMOLED-экраном разрешением 1240 x 2772 пикселей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.

Процессор является главным преимуществом OnePlus Ace 2 Pro, поскольку здесь установлен флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Вы можете не беспокоиться как о повседневном использовании, так и о мощных играх и других требовательных задачах. На выбор предлагается три модификации – 12/256, 16/512 и 24/1 ТВ.

Камеры OnePlus Ace 2 Pro хорошие, но не выходят за пределы среднебюджетного сегмента. К главному 50-мегапиксельному модулю с оптической стабилизацией претензий нет: он отлично справляется и днем, и ночью.

А вот ультраширик на 8 Мп уже хуже и до флагманского уровня не дотягивает. Но все равно результаты нормальные. Запись видео доступна в максимальном качестве 4K@/60fps, что является оптимальным вариантом.

К автономности OnePlus Ace 2 Pro не придерешься. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечит до двух дней работы при умеренном использовании, а заряд оперативно восполнит 150-ваттная технология.

МЛАДШИЙ ФЛАГМАН С ОЧЕНЬ МОЩНЫМ ЖЕЛЕЗОМ OnePlus Ace 2 Pro Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Хороший экран

+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

+ Хороший модуль основной камеры

+ Аккумулятор на 5000 мАч

+ Проводная 150-ваттная зарядка

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Минусы

- В материалах корпуса есть пластик

- Запись видео на фронтальную камеру только у 1080p@30fps 12/256 - від 19 160 грн 16/512 - 27 240 грн

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace 2

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Это более упрощенный среднебюджетник, прежде всего отличающийся от версии Pro процессором и мощностью зарядки. Здесь также установлен 6.74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1240 x 2772 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Задняя крышка стеклянная, а грани алюминиевые, в отличие от Ace 2 Pro, у которого пластиковый каркас. Странно, почему бренд сделал наоборот.

В качестве процессора у OnePlus Ace 2 установлен Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который немного слабее Snapdragon 8 Gen 2, но все равно демонстрирует отличные результаты. Объем памяти можно выбрать на 12/256, 16/256 или 16/512 ГБ.

Основная камера OnePlus Ace 2 такая же, как у Ace 2 Pro – это тройной модуль на 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Фронтальная 16-мегапиксельная камера делает хорошие селфи, но видео пишет только в 1080p@30fps.

Батарея смартфона имеет стандартную емкость 5000 мАч, а мощность зарядки снижена до 100 Вт, если сравнивать со старшей версией.

СРЕДНЕОБЮДЖЕТНИК С ОПТИМАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ OnePlus Ace 2 Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Премиальные материалы корпуса

+ Хорошая производительность

+ Неплохой набор камер

+ Отличная автономность

+ Мощность зарядки 100 Вт

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Минусы

- Большие габариты и вес

- Ультраширик без автофокусировки

- Запись видео на фронталку в 1080p@30fps 12/256 - від 16 890 грн 16/256 - від 17 290 грн 16/512 - від 19 669 грн

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3

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Еще одним достойным субфлагманом является OnePlus Nord 3 с 6.74-дюймовым Fluid AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1450 нит. Радует наличие защиты от брызг IP54. Корпус стеклянный, но рамки выполнены из пластика. По размерам все стандартно – 162 x 75.1 x 8.2 мм при весе 193.5 грамма.

Установленный процессор Mediatek Dimensity 9000 относится к предфлагманскому уровню и без проблем справляется со всеми требовательными задачами. Модификацию можно выбрать на 8/128 или 16/256 ГБ. В качестве операционной системы используется Android 13 с фирменной OxygenOS 13.1.

Набор камер стандартный для субфлагманов OnePlus: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп, макро на 2 Мп и 16-мегапиксельная фронталка. Многие среднебюджетники этого бренда оснащены камерами с аналогичными характеристиками, так что здесь ничего нового и интересного.

Батарея тоже привычная и вопросов не вызывает – емкость 5000 мАч, благодаря которой вы сможете не заряжать телефон полтора-два дня. Мощность зарядки поменьше, чем у вышеупомянутых моделей, но тоже хорошая. Это 80 Вт и, как заявляет производитель, до 100% аппарат заряжается всего за 32 минуты.

НЕДОРОГО И КЛАССНО OnePlus Nord 3 Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Fluid AMOLED экран с пиковой яркостью 1450 нит

+ Отличный процессор Mediatek Dimensity 9000

+ Неплохая основная камера с OIS

+ Хорошие камеры

+ Аккумулятор на 5000 мАч с 80-ваттной зарядкой

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Минусы

- Пластиковые рамки

- В базовой версии только 8 ГБ ОЗУ 8/128 - від 16 350 грн 12/256 - від 17 531 грн 16/256 - від 15 069 грн

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

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В заключение ознакомимся с самой бюджетной моделью из сегодняшней подборки – OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Это доступный телефон начального уровня, который подойдет нетребовательным пользователям. Параметры достаточно просты: IPS-экран разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 680 нит, процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Как и у всех бюджетников, здесь предусмотрена возможность установить карту SD, а также аудиоджек. Камеры тоже начального уровня: основной модуль 108 Мп + макро и датчик увеличения глубины сцены по 2 Мп. Фронталка хорошая, на 16 Мп. Запись видео на все камеры возможна только в 1080p@30fps.

Корпус OnePlus Nord CE 3 Lite 5G полностью выполнен из пластика, но дизайн довольно привлекательный. Модель предлагается в цветах Pastel Lime и Chromatic Gray. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает 67-ваттную проводную зарядку.

ЕСЛИ НУЖЕН БЮДЖЕТНИК OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Оценки

Камеры: 6/10

Игровая производительность: 6/10

Экран: 6/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Частота обновления экрана 120 Гц

+ Поддерживается SD -карта

+ Есть аудиоджек

+ Отличная автономность

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Минусы

- Слабый процессор Snapdragon 695 5G

- пластиковый корпус

- Запись видео только в 1080p@30fps

- IPS -экран вместо AMOLED 8/128 - від 9 347 грн 8/256 - від 10 019 грн

Выводы

Теперь вы знаете, какие смартфоны OnePlus являются лучшими в 2023 году. Нам осталось только подвести краткие выводы и обозначить наиболее крутые модели по конкретным параметрам:

Лучший складной телефон OnePlus в 2023 году – OnePlus Open ;

Лучший флагман OnePlus в 2023 году – OnePlus 12 ;

Лучший оптимальный субфлагман OnePlus в 2023 году – OnePlus Ace 2 ;

Лучший младший флагман OnePlus с крутой производительностью в 2023 году – OnePlus Ace 2 Pro ;

Лучший среднебюджетник OnePlus в 2023 году – OnePlus Nord 3 ;

Лучший бюджетник OnePlus в 2023 году – OnePlus Nord CE 3 Lite 5G .

Расскажите в комментариях, какой смартфон OnePlus понравился вам больше всего.