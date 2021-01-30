Пионеры на рынке, они предложили это первыми: Часть 2

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В этой статье постараемся очертить технологии и эволюцию ключевых комплектующих смартфонов, повлиявшие в итоге на то, каким должен быть мобильный телефон и изменили наше восприятие комфорта работы с ним. Если говорить об изменениях в технологиях с интервалом в год-два, то многие могут заявить, что трансформации незначительные и обсуждать тут особо и нечего.

Но для того, чтобы понимать то, какой на самом деле прошла путь индустрия за последние годы, стоит оглянуться далеко назад. Вспоминаем продукты, ставшие шагом вперед и принесшие с собой те изменения, которые по прошествии нескольких лет можно причислить к разряду весомых и заметных.

Процессоры

Одноядерный чип (1994г.) Думаю будет лишним говорить о том, что первые телефоны базироваться на процессорах, которые имели в своей основе всего по одному ядру и на фоне современных систем на чипе они смотрятся убого и ущербно. Но для своего времени они стали прорывом.

Двухъядерный процессор (2004-2011гг.) Первым устройством, получившим чипсет с двумя ядрами, стал LG Optimus 2X. По крайней мере, об этом гласит книга рекордов Гиннесса. Но если углубиться в историю, то можно обнаружить, что еще в 2003 году на рынок вышел Motorola A925, построенный на базе TI OMAP 1510 от Texas Instruments, который сам производитель именовал двухъядерным решением.

Четырехъядерный чипсет (2012г.) И здесь первопроходцем стал HTC One X, представленный на MWC 2012. Базировался он на платформе NVIDIA Tegra 3 с 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц. Это позволило компании позиционировать смартфон как самый быстрый и многоядерный на рынке. Почетное второе место у LG Optimus 4X, который предложил тот же чип, что и HTC One X и дебютировал на MWC 2012, но всего на пару дней позже.

iPhone 5S

Шестиядерный чип (2014г.) Таких смартфонов удалось насчитать восемь, которые вышли в 2014 году, где в числе первенцев оказался Samsung Galaxy Note 3 Neo на базе Exynos 5260.

Восьмиядерный процессор (2013г.) Пионером тут стал Samsung Galaxy S4 на базе Exynos 5410. Параллельно существовал и другой вариант флагмана с четырехъядерным чипом Snapdragon 600. Фишка в том, что Exynos 5410 по факту состоял из двух 4-ядерных процессоров, где один чип получил квартет ядер Cortex-A7, а второй — Cortex-A15. Первым же смартфоном, который получил платформу с 8 ядрами («однородный чип») стал UMI X2S, который вышел в том же 2013 году и обладал MT6592.

64-битная архитектура (2013г.) Первый 64-битный чип появился в iPhone 5S и это был А-7. После него вышел HTC Desire 510, предложивший 64-битный 4-ядерный процессор и чуть позже вышел HTC Desire 820, где уже была новая 64-битная платформа Qualcomm Snapdragon 615 с 8 ядрами.

Оперативная память

1 Гб ОЗУ (2011г.) — Моторола Atrix 4G

2 Гб ОЗУ (2012г.) — LG Optimus LTE2

3 Гб ОЗУ (2013г.) — Samsung Galaxy Note 3, LG G2

4 Гб ОЗУ (2015г.) — Asus Zenfone 2

6 Гб ОЗУ (2016г.) — Vivo Xplay 5

8 Гб ОЗУ (2017г.) — Asus Zenfone AR

10 Гб ОЗУ (2019г.) — Xiaomi Black Shark

12 Гб ОЗУ (2019г.) — Lenovo Z5 Pro GT, Samsung Galaxy S10 и Galaxy Fold

16 Гб ОЗУ (2020г.) — Samsung Galaxy S20 Ultra

Asus Zenfone AR

Флеш-память

16 Гб (2007г.) Первый iPhone

32 Гб (2009г.) Nokia N97

64 Гб (2011 г.) Nokia N9, iPhone 4S

128 Гб (2013г.) Meizu MX3

256 Гб (2015г.) Asus Zenfone 2

512 Гб (2018г.) Huawei Mate RS Porsche Design

1 ТБ (2018г.) Smartisan R1

Smartisan R1

Дисплей

Долгое время экраны не могли похвастаться серьезными новациями. Все наиболее значимые события произошли после 2011 года.

AMOLED (2008г.) Для многих станет откровением, что не Samsung стала тем, кто первым установил AMOLED-дисплей в своем устройстве. Первенцем стал Nokia N85, который вышел на несколько месяцев раньше, чем первый аппарат Samsung с аналогичным экраном.

Гибкий дисплей (2018-2020гг.) Первым был анонсирован Royale FlexPai, но до прилавков магазинов он так и не добрался. Поэтому первым коммерческим смартфоном, который предложил складной экран стал Samsung Galaxy Fold. Вторым к финишу пришел Huawei Mate X.

Изогнутый дисплей (2013г.) Сейчас экраны с изогнутыми кромками считаются модными, а первым его установили в Samsung Galaxy Round, дебютировавшем в 2013 году.

Samsung Galaxy Fold

3D-экран (2011г.) Эксперимент с установкой 3D-дисплея был кратковременным и его получили только два смартфона LG Optimus и HTC EVO 3D. Оба устройства были представлены в начале 2011 года, но в продаже появились в середине 2011 года. Первым же телефоном, который мог отображать 3D-картинку, стал Sharp Mova SH25 iS, вышедший в Японии в 2002 году и распространял его только местный оператор сотовой сети NTT DoCoMo. Выпущенный в 2007 году Samsung SCH-B710 был еще одним 3D-телефоном, но на этот раз способным делать 3D-фотографии, в отличие от модели Sharp.

Corning Gorilla Glass 1 (2007г.) Первым защищенное стекло от Corning получил iPhone в 2007 году

Corning Gorilla Glass 2 (2012г.) Samsung Galaxy S3

Corning Gorilla Glass 3 (2013г.) Samsung Galaxy S4

Corning Gorilla Glass 4 (2014г.) Samsung Galaxy Alpha

Corning Gorilla Glass 5 (2016г.) Samsung Galaxy Note 7

Corning Gorilla Glass 6 (2018г.) Oppo R17 и Oppo F9

Gorilla Glass Victus (2020г.) Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Разрешение дисплея и частота обновления

720р (HD) 2011г. Сразу 10 устройств, вышедших в период с ноября 2011 года по январь 2012 года, предложили дисплеи разрешением HD. Первенцем же принято считать HTC Rezound, который вышел на три дня раньше Samsung Galaxy Nexus.

1080р. (FullHD) (2012г.) HTC J Butterfly или HTC Droid DNA

1440p. (QuadHD) (2013г.) Vivo Xplay 3S

2160р. (4К) (2015г.) Sony Xperia Z5 Premium

HDR (2016г.) Первым смартфоном, который предложил HDR-экран, стал Sony Xperia X.

Dolby Vision HDR (2017) Первым эту технологию получил LG G6.

Razer Phone

Частота обновления 90 Гц (2018г.) Сегодня мы стоим на пороге того, что даже бюджетные аппараты будут предлагать экраны с повышенной герцовкой. Но был тот, с кого все начиналось. И это Asus ROG Phone, вышедший в 2018 году.

Частота обновления 120 Гц (2015г.) Толчком к популяризации такого экрана стал выход игрового Razer Phone, но первым его предложил Sharp Aquos Zeta SH-01H и затем за ним последовал Aquos Zeta SH-02H.

Частота обновления 144 Гц(2020г.) Nubia Red Magic 5G

Частота обновления 240 Гц (2020г.) Sharp Aquos Zero 2

Соотношение сторон 18:9 (2017г.) Первым такой вытянутый дисплей предложили в LG G6.

5-дюймовый экран (2007г.) HTC Advantage с Windows Pocket PC

6-дюймовый дисплей (2012-2013гг.) Huawei Ascend Mate

7-дюймовый экран (2014г.) Samsung Galaxy W

Камера

По сути мобильная камера вытеснила с рынка такой сегмент как компактные фотоаппараты или «мыльницы». Она прошла достаточно долгий путь, чтобы предлагать те возможности, которые доступны сейчас.

Первая камера (2002г.) Первым мобильным устройством, оснащенным камерой, стал J Phone 2000 года выпуска. Пионером среди смартфонов стал Nokia 7650, вышедший в 2002 году.

Селфи-камера (2003г.) Здесь первопроходцем принято считать Motorola A920.

В 2017 году впервые на рынке появился аппарат, где фронталку вписали в «каплю». Тут первенство принадлежит Sharp Aquos S2, который обошел с этой «новацией» Essential Phone всего на три дня. А вот «монобровь» стала широко распространенным дизайнерским решением с легкой «руки» iPhone X, который также вышел в 2017 году.

В погоне за тем, чтобы максимально расчистить лицевую панель под дисплей, производители придумали вписывать селфи-камеру в круглое отверстие и тут пионером стал Honor View 20, дебютировавший в январе 2019 года. Но все же первыми на прилавках магазинов с таким решением появились флагманы серии Samsung Galaxy S10.

Камера под дисплеем (2020г.) О том, что индустрия стоит на пороге подэкранных камер говорят давно и охотно. Но до сегодняшнего дня эта технология так и не получила своего распространения. Первым смартфоном с камерой под дисплеем остается ZTE Axon 20 5G.

LG Optimes 3D﻿

Двойная основная камера (и первая 3D-камера) (2011г.) LG Optimes 3D

Тройная тыльная камера (2018г.) Huawei P20 Pro

Квадрокамера (четыре сенсора, 2018г.) Samsung Galaxy A9

Пентакамера (пять модулей, 2018-2019гг.) LG V40 был первым смартфоном, предложившим сразу пять камер: две спереди и три сзади. Но первым обладателем системы из пяти датчиков на тыльной стороне стал Nokia 9 PureView.

Шесть датчиков изображения (2019г.) На данный момент нет смартфона, чья «спинка» усеяна 6 датчиками изображения. Тем не менее, Samsung Galaxy Fold и Galaxy S10+ предлагают по шесть сенсоров спереди и сзади. Столько же камер с учетом фронталки предложил и Nokia 9 PureView, но он дебютировал через неделю после анонса Galaxy S10+.

Первая 360-градусная камера (2016 г.) Малоизвестный китайский смартфон Protruly Darling.

Сопроцессоры для обработки фото (2012 г.) Первыми в наши дни чип, заточенный на работу с изображениями, предложили Google Pixel 2 и Pixel 2 XL. Но все же пионером тут стал HTC One S, который был представлен в 2012 году.

Дополнительные камеры

Датчик глубины (2014г.) HTC One M8, где этот сенсор отвечал за эффект боке.

Переменная диафрагма (2009г.) Первым такое решение предложил Nokia N86, но больше всего хайпа на этой теме сумела сорвать Samsung и первым такую фичу получила раскладушка W2018.

Тепловизор (2016г.) Cat S60

Светодиодная вспышка (2003г.) Sendo X, который работал на Symbian.

Sendo X

Оптический зум (2010г.) Первым устройством, предложившим оптический зум, стал Altek Leo. Первым с 10-кратным оптическим зумом стал Galaxy S4 Zoom, вышедший в 2013 году.

Оптическая стабилизация изображения (OIS, 2012-2016гг.) Nokia Lumia 920, а HTC 10 стал первым устройством, где и фронталка и основная камера предложили OIS.

Разрешение

5 Мп (2007г.) Nokia N95

10-12 Мп (2009г.) Sony Ericsson Satio

15 Мп-41 Мп (2012г.) Nokia 808 PureView предложил камеру на 41 Мп. А первым 20 Мп камеру предложил Vivo V5.

48 Мп (2019г.) Honor View 20

64 Мп (2019г.) Redmi Note 8 Pro и Realme XT

108 Мп (2019г.) Xiaomi CC9 Pro (Xiaomi Mi Note 10)

Запись видео

720p (2009 г.) Samsung OMNIA (HD)

1080p (2010 г.) LG Optimus 2X

4K видеозапись (2013г.)

Acer Liquid S2﻿

Запись видео в формате 6К (2019) Первым датчиком, который предложил запись видео 6К стал Samsung ISOCELL Bright HMX, а первым смартфоном, получившим его, стал Xiaomi Mi Note 10.

Запись видео 8К (2020) Nubia Red Magic 3 и серия Samsung Galaxy S20.

Софт камеры

HDR (2010) iPhone 4

Портретный режим (2016г.) iPhone 7 Plus. Хотя сама функция была реализована еще в HTC One M8, но именно Apple была той компанией, которая первой применила термин «портретный режим».

Первая замедленная съемка (2012 г.) Samsung Galaxy Camera предложил замедленную съемку 120 кадров в секунду при разрешении 768х512. Замедленную съемку 960fps впервые встречаем в Sony Xperia XZ.

Прочее

Сканер отпечатков пальцев (2007г.) Первым, кто позволил идентифицировать владельца по отпечатку пальца стал Pantech GI100 в 2004 году, а в 2007 вышел Toshiba Protégé G900 и G500.

Подэкранный сканер отпечатков пальцев (2018г.) Vivo X20 Plus HD

ИК-порт (2000-2002гг.) Nokia 9210

FM-радио (2003г.) Siemens SX1

Беспроводная (индуктивная) зарядка (2010-2012гг.) Palm Pre Plus в 2010 году и Lumia 920 в 2012 году.

Palm Pre Plus ﻿

Класс защиты (IPX8) (2013г.) Sony Xperia Z1 с защитой IP58.

Первый телефон со стилусом (1994 г.) IBM Simon

QWERTY-клавиатура (аппаратная) (1996г.) Nokia Communication 9000

Рассказали только о значимых и заметных событиях в мобильной индустрии. Если есть пожелания к контенту, что добавить, о чем рассказать и каким темам уделить больше внимания, милости просим в комментарии.

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