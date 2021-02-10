После обновления Android 14 некоторые пользователи Pixel 6 теряют доступ к хранилищу и получают «глюки» интерфейса

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Пользователи теряют файлы и имеют проблемы с интерфейсом Pixel 6﻿

Некоторые пользователи Pixel 6 сообщают о проблемах после обновления своих смартфонов в ОС Android 14, которая была запущена 4 октября. Одной из ошибок, распространившейся на большую группу пользователей, является потеря доступа к внутренней памяти, заканчивающаяся полной потерей данных. Другие испытывают и другие проблемы, такие как повторяющиеся сбои при запуске интерфейса пользователя. Замечена зависимость сбоев от наличия на телефоне нескольких пользовательских профилей Google.



Оригинальный топикстартер на Reddit сообщает об ошибке «хранилище заполнено» во время перезагрузки после ночного обновления в Android 14. Другой комментатор сказал, что полностью потерял доступ к внутренней памяти.



Также проблемы наблюдаются и на Pixel 6A, где многократно возникала ошибка «пользовательский Интерфейс системы не соответствует». Техподдержка Google, похоже, растеряна и пытается сводить ответы на другие вопросы. Компания не комментирует ситуацию, решение пока не поступило.

Источники: Reddit, The Verge