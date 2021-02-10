Pixel 8 аппаратно не имеет поддержки старых приложений – их использование больше невозможно

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Старые легендарные игры не запустятся

Новый чипсет Google Tensor G3 стал первым среди чипсетов для Android устройств, поддерживающих исключительно 64-битную архитектуру. Компания Google удалила у Tensor G3 всю аппаратную поддержку 32-бит, подобно тому, как Apple прекратила поддержку 32-битных приложений в iOS 11.

Такой шаг позволит ускорить работу 64-битных программ благодаря лучшему доступу к регистрам и инструкциям процессора. Кроме того, это даст экономию до 150 Мб оперативной памяти, ранее используемой операционной системой даже без запуска 32-битных приложений.



Отметим, что программно такой поддержки остался еще Pixel 7, однако поддержку таких приложений там можно было включить при помощи Root-доступа. Теперь такая возможность отсутствует – процессор физически не поддерживает такие программы.

Еще одно преимущество – повышенная безопасность 64-битных приложений по сравнению с 32-битными. А для производителей устройств на Android это означает более быстрое тестирование и обновление через сокращенный CTS процесс.

В то же время некоторые старые 32-битные игры и программы больше не смогут запускаться на новых 64-битных устройствах, поэтому придется попрощаться с легендарными проектами, по крайней мере, на новых смартфонах.

Источник - TLZone