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Pixel 8 аппаратно не имеет поддержки старых приложений – их использование больше невозможно

23.10.2023 121 1

Старые легендарные игры не запустятся

 

Новый чипсет Google Tensor G3 стал первым среди чипсетов для Android устройств, поддерживающих исключительно 64-битную архитектуру. Компания Google удалила у Tensor G3 всю аппаратную поддержку 32-бит, подобно тому, как Apple прекратила поддержку 32-битных приложений в iOS 11.

 

Pixel 8 аппаратно не имеет поддержки старых приложений – их использование больше невозможно – фото 1

 

Такой шаг позволит ускорить работу 64-битных программ благодаря лучшему доступу к регистрам и инструкциям процессора. Кроме того, это даст экономию до 150 Мб оперативной памяти, ранее используемой операционной системой даже без запуска 32-битных приложений.

Отметим, что программно такой поддержки остался еще Pixel 7, однако поддержку таких приложений там можно было включить при помощи Root-доступа. Теперь такая возможность отсутствует – процессор физически не поддерживает такие программы.

 

Pixel 8 аппаратно не имеет поддержки старых приложений – их использование больше невозможно – фото 2

 

Еще одно преимущество – повышенная безопасность 64-битных приложений по сравнению с 32-битными. А для производителей устройств на Android это означает более быстрое тестирование и обновление через сокращенный CTS процесс.

 

В то же время некоторые старые 32-битные игры и программы больше не смогут запускаться на новых 64-битных устройствах, поэтому придется попрощаться с легендарными проектами, по крайней мере, на новых смартфонах.

 

Источник - TLZone

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 23.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Максим 0
32 бітні ігри, це які наприклад?
23.10.2023 13:26
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Pixel 8 аппаратно не имеет поддержки старых приложений – их использование больше невозможно